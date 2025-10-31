澳洲牛油果攜手 Urban Coffee Roaster 打造「Avo Nice Day」美味限定

在這個追求健康生活的時代，牛油果早已從超級食物晉身成為餐桌上的人氣明星 。今個11月，澳洲牛油果與本地知名精品咖啡品牌Urban Coffee Roaster攜手合作，推出為期一個月的「Avo Nice Day」限定餐單，讓你在品嚐香醇咖啡的同時，也能享受來自澳洲的頂級牛油果美味 。

說到牛油果，澳洲出產的確實有其獨特之處 。得益於澳洲得天獨厚的自然環境和嚴格的種植標準，澳洲牛油果不僅口感更加綿密細膩，還帶有濃郁飽滿的堅果風味 。相比其他產地的牛油果，澳洲牛油果的油脂含量更高，這意味著無論是製作沙律、塗抹麵包，還是調製飲品，都能帶來更豐富的層次感和營養價值 。

廣告 廣告





由即日至11月30日，Urban Coffee Roaster全線分店（機場店除外）將同步推出三款期間限定的牛油果創意料理 ：





午餐首選

牛油果蟹肉酸種多士（$128）融合了新鮮蟹肉的鮮甜與牛油果的滑順質感，再點綴青檸汁和香料，帶來清爽而層次豐富的味覺體驗，是輕食午餐的完美選擇 。​





精緻前菜

牛油果煙三文魚他他（$138）將牛油果切粒製成他他，與煙三文魚、檸檬汁和蛋黃醬巧妙結合，口感豐富多變，適合作為開胃前菜或下午茶小點 。​





健康飲品

牛油果奶昔（$78）將牛油果與香蕉、乳酪及杏仁碎混合調製，既有綿滑口感，又充滿營養能量，是注重健康人士的理想選擇 。





為了慶祝這次合作，Urban Coffee Roaster還特別準備了兩項限定優惠活動 。首個星期（11月1日至7日），每日首20位購買限定餐點或飲品的顧客，即可獲贈澳洲牛油果一顆，讓你把優質食材帶回家繼續享用 。​





另外，只要購買任何一款限定牛油果美食，並在Instagram Story分享，同時標註@urbancoffeeroaster和@australianavocados兩個帳號，即可獲得樹熊公仔和牛油果刀套裝一份 。