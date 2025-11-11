澳洲發現新蜜蜂品種 面上長雙角命名「魔鬼切葉蜂」

魔鬼切葉蜂面上長有小角，是澳洲一種瀕危植物的授粉者。 （ Kit Prendergast / Facebook）

澳洲一位科學家發現了一個新蜜蜂品種，牠們面上有對小角，因此命名為「魔鬼切葉蜂」（Megachile Lucifer）。牠們被發現於西澳洲金礦區的布雷默山脈（Bremer Ranges），而「惡魔之角」僅見於雌性魔鬼切葉蜂的頭上，相信具備防禦功能，或用作採集花粉及築巢用的樹脂等。

命名受 Netflix 劇集啟發 僅雌蜂長出惡魔之角

發現及命名新品種蜜蜂的是 Dr Kit Prendergast，她在研究這種蜜蜂時正在觀看 Netflix 劇集《魔鬼神探》，於是就啟發了她對蜜蜂的命名。她說今次發現，是切葉蜂科蜜蜂近二十年來的首次新紀錄。Dr Kit Prendergast 在發現魔鬼切葉蜂時，本來正在研究一種罕有的野花。Lucifer 這個英文字本身就是源於拉丁文，有着照亮者（light bringer）的意思，正好說明保育本土蜜蜂及瞭解瀕危植物如何授粉的重要。

今次發現的報告已刊登在學術期刊《膜翅目研究期刊》，Dr Kit Prendergast 說，由於新品種蜜蜂與瀕危野花發現在同一地點上，蜂與花都可能面對着生境干擾或全球暖化帶來的風險。在澳洲，很多礦業公司在進行環境影響評估時，都不會涵蓋本土蜜蜂，因而遺漏了牠們對支援瀕危植物及生境的重要角色，「若不知道本地蜜蜂的存在，有甚麼植物依賴牠們，我們就有可能在發現牠們之前已失去了蜜蜂和花」。

魔鬼切葉蜂是澳洲本土蜜蜂，在 2019 年發現，但此後再無紀錄。 （Kit Prendergast / Facebook）

Dr Kit Prendergast 在《The Conversation》撰文說，現時很多資助和焦點都集中在歐洲蜜蜂品種，但其實還有五百種澳洲本土蜜蜂未被確認及命名。至於今次發現的魔鬼切葉蜂，是在 2019 年記錄的，當時她正在研究一種瀕危的熾酪藤屬（marianthus）植物有依靠甚麼蜜蜂或昆蟲授粉。

雖然其他品種蜜蜂都會長出角或者尖叉，但從未見過魔鬼切葉蜂這樣大而微彎的角。經過樣本對比和基因排序後，確認牠們是科學上的新品種。有趣的是，一般的有角動物，通常是雄性長角而雌性沒有的。

可惜的是，在發現魔鬼切葉蜂之後的數年，Dr Kit Prendergast 在牠們出沒之處再也看不到那些熾酪藤屬植物開花，也再找不到魔鬼切葉蜂了。她認為，社會有需要投放更多資源在本土蜜蜂的分類學、保育及生態研究上，這樣方可保護蜜蜂和依賴牠們授粉的珍貴植物。