澳洲礦業巨頭BHP：放棄併購英美資源集團

（法新社雪梨24日電） 澳洲的礦業與資源巨擘必和必拓（BHP）今天表示，他們放棄收購競爭對手、倫敦的英美資源（Anglo American）集團。這項併購原本將催生全球最大的銅礦公司。

彭博23日報導，全球最大礦業公司必和必拓曾向英美資源提出收購，想阻撓對方與加拿大同業泰克資源（Teck Resources）的合併。

但英美資源拒絕必和必拓的提議。

必和必拓於澳洲證券交易所網站發布聲明：「必和必拓集團確認不再考慮兩家公司合併的可能性。」

廣告 廣告

「必和必拓仍相信，若能與英美資源合併，具備強大的戰略意義並能為所有利益關係人創造重大價值。必和必拓對自身有機成長策略展現的巨大潛力仍充滿信心。」

英美資源在被問及時，則轉述必和必拓的聲明。

這是必和必拓近兩年來第二次嘗試併購英美資源。

去年，必和必拓曾在南非因「監管風險與成本」產生歧見，放棄以490億美元收購英美資源。當時必和必拓試圖分拆英美資源在南非的白金業務，這項具政治敏感性的舉動引發南非政府反對。