澳洲社群禁令見效 科技巨頭封鎖470萬帳號

（法新社雪梨16日電） 澳洲網路安全監管機構今天表示，在澳洲全球首創的16歲以下社群媒體禁令實施後，科技巨頭已封鎖了470萬個帳號。

澳洲網路安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）表示，初步數據顯示，各平台正採取有意義的行動來移除未成年用戶。

她透過聲明表示：「很明顯地，網路安全委員會的監管指導和與各平台的接觸，已在產生顯著的成果。」

自去年12月10日立法生效以來，澳洲已要求包括Meta、TikTok和YouTube在內的大型平台，阻止未成年用戶持有帳號。

如果公司未能採取「合理措施」來遵守規定，將面臨4950萬澳元（約新台幣10.5億元）的罰款。