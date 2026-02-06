澳洲神經科學家指 Gen Z 智力較上一代低 稱使用科技輔助教學弄巧反拙︱Yahoo

Horvath 指出，過去二、三十年，學生在閱讀、數學、注意力與高階推理等能力上的表現出現停滯，甚至在 2010 年前後開始下滑。

【Yahoo健康】今年 1 月，澳洲神經科學家 Jared Cooney Horvath 應邀出席美國參議院商務、科學與運輸委員會，就「科技對教育的影響」作證，並提交書面證詞。他在證詞中，與隨後的媒體訪問中直言，Gen Z（泛指 1997 年至 2012 年間出生）可能是「現代史上第一個在平均認知能力上不如上一代的世代」。他亦解釋，大量引入教育科技（EdTech）與個人數碼裝置，反而可能對學習造成傷害。

科技進入課室後成效不升反跌

Horvath 指出，過去二、三十年，多個已開發國家的大型國際評量顯示，學生在閱讀、數學、注意力與高階推理等能力上的表現出現停滯，甚至在 2010 年前後開始下滑。值得注意的是，相關趨勢出現的同時，學齡人口的平均受教育年期增加，政府在教育上的投資亦不斷上升，卻未能帶來相應改善。

他認為，同一時期學校環境最大的結構性改變，正是教育科技的大規模引入，例如「一人一機」計畫、線上評量系統、自適性學習軟體與雲端平台。Horvath 引用研究指出，部分學生在一個七小時的上課日中，面對螢幕的時間超過四小時，而裝置的存在亦大幅增加分心與離題行為。

Horvath 強調，若以「一般面對面教學」作為基準，許多常見 EdTech 介入的平均效果值為零甚至為負。一人一機的電腦、整體線上學習與部分智能教學系統，不但未能提升學習成效，對弱勢學生的影響更為不利。他認為，這顯示「升級科技」反而可能削弱深度專注與抽象推理的訓練。

學界質疑過早下結論

Horvath 亦將上述教育趨勢，與近年備受關注的「逆弗林效應」（Reverse Flynn Effect）相互連結。所謂弗林效應（Flynn effect），指 20 世紀以來，各國 IQ 測驗分數一直上升，簡而言之，即是「人越來越聰明」。但近十多年，一些國家在語文推理、數列推理等項目上觀察到分數下降。他據此推論，環境變化可能正令年輕世代在多項核心認知能力上落後於父母輩。

然而，Horvath 的說法，在學界亦引起爭議。不少認知科學與教育研究者指出，相關研究顯示的只是「測驗分數的變化」，並不等同於整體智力下降。逆弗林效應在不同國家、不同能力領域的表現並不一致，部分能力甚至仍在上升，研究作者普遍強調其成因涉及教育制度、生活方式與測驗設計等多重因素，難以簡單歸因於科技或手機。

此外，IQ 與標準化測驗難以全面反映年輕世代在數位資訊搜尋、多工處理與空間導覽等新型能力上的優勢。將「Gen Z 比上一代笨」作為總結，不僅證據不足，亦容易造成世代污名化。

