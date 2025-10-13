澳洲禁兒少用社群媒體 YouTube警告恐難保障安全

（法新社雪梨13日電） 影音串流巨擘YouTube今天警告，澳洲推動禁止兒童使用社群媒體「立意良善」，但無法讓孩子們的線上環境更安全。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年揭示具里程碑意義的法律，目標是在2025年底前禁止未滿16歲的兒童及青少年使用社群媒體。

若違反法令，臉書（Facebook）、TikTok和Instagram等熱門平台將面臨巨額罰款。

同樣被納入禁令範圍的YouTube表示，自己並非社群媒體平台，應獲得某種形式的豁免。

YouTube澳洲區發言人羅德（Rachel Lord）在參議院委員會表示，這項禁令「立意良善」，但可能帶來「意想不到的後果」。

她今天表示：「這項立法不僅極難執行，也無法兌現讓孩童在網路世界裡更安全的承諾。」

她指出：「若立法周詳，可以有效輔助產業提升兒童與青少年的線上安全，但讓孩子更安全的解決之道並不是阻止他們上網。」

羅德表示，YouTube這個平台應該「免於受到此法規的規範，因為我們本身並非社群媒體服務」。

澳洲一直是全球致力防止網路傷害的領頭羊，但現行立法幾乎未說明禁令將如何執行。部分專家擔心，這項法律可能僅具象徵意義。

社群媒體公司過去曾表示這些法律「含糊不清」、「充滿問題」且「制定倉促」。

未遵守法令的社群媒體業者，澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）最高可開出4950萬澳元（約新台幣10億元）的罰款。