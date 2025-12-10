宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
澳洲禁 16 歲以下用社交媒體 一文看清哪些平台受影響 禁令如何實際運作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲現已全面禁止 16 歲以下人士使用多個主流社交平台，涵蓋 TikTok、X、Facebook、Instagram、YouTube、Snapchat、Threads、Reddit 以及串流平台 Kick 和 Twitch。未成年人不得開設新帳戶，已存在的帳號亦陸續被停用，此舉被視為全球首個同類全國性禁令。
綜合外媒報道，今次措施主要針對社交平台的設計，政府認為這些程式鼓勵青少年長時間「黏住」螢幕，並更易接觸有害資訊。官方委託的研究顯示，10 至 15 歲兒童當中，約 96% 有使用社交媒體，約七成曾看過貶抑女性、暴力、鼓吹飲食失調或自殺等內容，約每七人便有一人稱曾遇到疑似誘拐式接觸，逾半受訪者表示曾被網絡欺凌。
1. 禁令實際涵蓋甚麼？哪些平台在名單上？
禁令針對的是「社交媒體服務」，政府以三大特徵判斷平台是否納入規管：
是否以讓兩名或以上用戶互動為主要或重要用途；
是否容許用戶與部分或全部其他用戶互動；
是否容許用戶發佈內容。
符合上述條件的平台， 16 歲以下人士一律不能擁有帳戶，名單現時包括：Facebook、Instagram、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube、Reddit，以及串流平台 Kick 和 Twitch。
部分服務不在禁令之內，例如 YouTube Kids、Google Classroom 和 WhatsApp，當局認為這些服務不符合上述定義。而大部分不用註冊帳戶即可瀏覽的網站內容，未成年人仍然可以觀看，只是不可以擁有帳戶或使用互動功能。
遊戲平台及通訊服務如 Roblox、Discord 暫未被納入，一些批評聲音已要求政府擴大範圍。Roblox 早前則表示，會在部分功能加入年齡核實。
2. 為何澳洲要禁止未成年人使用社交媒體？
政府指，目標是減低社交媒體對青少年精神健康和安全帶來的風險，尤其是平台透過演算法推送的內容。
政府較早前委託研究本地兒童使用社交媒體的情況，結果顯示 10 至 15 歲之間，約有 96% 使用社交平台，當中約七成人表示曾接觸被界定為「有害」的內容，包括貶抑女性、暴力、鼓吹飲食失調以及自殺等內容。
約每 7 名受訪者就有 1 人表示，曾遇到成人或年長兒童的類似誘拐式接觸，超過一半人指自己曾是網絡欺凌受害者。
3. 禁令如何執行？家長和小朋友會被罰款嗎？
家長與未成年人就算違反禁令，也不會被檢控或罰款。執法焦點放在企業身上。
社交平台如有嚴重或多次違反規定，將面臨最高 4,950 萬澳元的罰款。當局要求企業採取「合理且多重」措施阻截 16 歲以下人士使用服務。
為配合法例，政府建議平台同時採用多種年齡驗證方法，例如要求上載政府簽發的身份證明文件、使用面容或聲音識別技術，又或透過「年齡推斷」技術，分析用戶的上網行為和互動模式，估算用戶年齡。
Meta 已於 12 月 4 日開始關閉青少年帳戶，並表示如成年用戶被誤刪，可以透過提交政府證件或錄製自拍短片方式證明年齡；Snapchat 則稱會接受銀行帳戶、照片證件或自拍作年齡核實工具。
4. 這些技術可靠嗎？禁令會否「有洞可鑽」？
有意見質疑，不少年齡驗證技術存在誤差，尤其是針對青少年。政府自己的報告亦指出，臉部評估技術在判斷青少年年齡時，準確度較低，可能出現「錯封成年人、放過未成年人」的情況。
此外，有批評認為罰款金額對大型科技企業未必構成足夠壓力。前 Facebook 高層 Stephen Scheeler 向澳洲媒體解釋，Meta 大約只需 1 小時 52 分鐘即可賺取 5,000 萬澳元的收入。
禁令的覆蓋範圍亦引起爭議。約會網站、遊戲平台及 AI 聊天機械人都不在今次規管之列。有批評指出，Roblox、Discord 等平台同樣有大量年輕用戶，認為當局應一併處理。Roblox 早前表示會在部分功能加入年齡檢查。
另一方面，AI 聊天機械人近月曾被揭發在對話中向兒童提供自殺相關建議，或者與未成年用戶出現帶「感官」意味的談話，但這類服務並沒有被納入新例。
6. 科技公司怎樣回應澳洲禁令？
禁令在 2024 年 11 月公布時，多間科技公司反應強烈，形容新規難以執行，又容易被規避，並擔心會增加用戶驗證流程的複雜程度及私隱風險。有公司認為，措施可能迫使兒童轉移至更隱蔽、監管更少的網絡空間，反而削弱保障。
部分平台甚至不認同自己屬於社交媒體。Snap 及 YouTube 曾表明，不接受被歸入「社交媒體」類別。YouTube 其後表示，新法例推行過急，兒童在毋須帳戶亦可使用平台的情況下，反而失去原本透過帳戶提供的家長監控及安全過濾工具，令保護倒退。其母公司 Google 一度被指考慮提出法律挑戰，但暫未就此作出回應。
Meta 則警告，禁令會令青少年在不同應用程式之間面對「不一致的保護標準」。今年 10 月的國會聽證會上，TikTok 和 Snap 表示反對禁令，但會依照法律要求執行。
本土串流平台 Kick 表示，會採取一系列措施配合新法，並稱會持續與當局「建設性」溝通。Reddit 在禁令生效前一天表明會遵守法律，但對法例內容深表憂慮，認為新規削弱所有人的言論自由與私隱。
7. 其他國家如何規管青少年使用社交媒體？
多個國家正就青少年上網規管展開辯論或立法，有些構思與澳洲做法接近，但細節不盡相同：
丹麥－已宣布計劃禁止 15 歲以下人士使用社交媒體。
挪威－正考慮類似建議。
法國－國會調查報告建議，禁止 15 歲以下使用社交平台，並為 15 至 18 歲設立「社交媒體宵禁」。
西班牙－政府草擬法案，規定 16 歲以下使用社交媒體須獲法定監護人授權。
英國－自 7 月起，網絡公司如未有採取措施，阻止青少年接觸違法或有害內容，可被判處巨額罰款，甚至監禁企業高層。
美國猶他州－曾嘗試要求 18 歲以下未成年人若無家長同意，不得使用社交媒體，但有關法例在 2024 年被聯邦法官叫停。
