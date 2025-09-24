澳洲第二大電訊公司服務故障 逾 600 緊急電話未接通釀 4 死 政府將全面改革電訊制度︱Yahoo

澳洲第二大電訊公司 Optus。(Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】澳洲政府周一（22 日）表示，將全面改革電訊行業制度，因為當地第二大電訊公司 Optus 上周發生嚴重事故，未能接通逾 600 個撥打緊急熱線 000 的電話，導致 4 人死亡。事件引發當局強烈關注，監管部門已著手調查，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）更直斥 Optus 的表現「完全不能接受」。

綜合外媒報道，Optus 上周四出現「技術故障」，導致 624 個撥打 000 的緊急電話未能接通。當中 4 宗個案涉及死亡，包括在西澳洲珀斯的 74 歲男子及 49 歲男子，以及南澳洲阿德萊德的 68 歲女子和一名僅 8 周大的男嬰。不過，南澳洲警方表示，男嬰死亡與事故關係不大，因為其祖母在 Optus 手機失效後立即以另一部電話召喚救護車。

阿爾巴尼斯批評事件「完全不能接受」(Photo by Hilary Wardhaugh / AFP)

初步調查顯示部分既有程序未有遵循

澳洲通訊部長 Anika Wells 稱，監管機構澳洲通訊及媒體管理局已就事故展開調查，強調所有電訊商必須依照法律確保緊急電話接通，「會仔細檢視回應措施，但這次事故必然會帶來後果，Optus 必須負責。」

Optus 行政總裁 Stephen Rue 則在周日發表聲明道歉，表示「對於 4 人未能在最需要時聯絡緊急服務，最終不幸喪生，深感抱歉」，並稱初步調查顯示部分既有程序未有遵循。Optus 母公司為新加坡政府持有的Singtel。

2023 年亦發生網絡中斷

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在紐約出席聯合國大會期間亦批評事件「完全不能接受」，並稱預期 Optus 會考慮更換行政總裁，強調政府將展開全面調查，追究責任。

事實上，澳洲通訊業早前已有先例。Optus 在 2023 年 11 月 8 日發生另一宗網絡中斷事故，未能符合緊急通話規定，被罰款超過 1,200 萬澳元（約 6,100 萬港元）。澳洲最大電訊公司 Telstra 亦曾在去年 12 月因 000 呼叫中心出現技術故障，被罰款 300 萬澳元（約 1,500 萬港元）。