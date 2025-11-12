澳洲總理印尼總統會談 同意簽署新安全條約

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
（法新社雪梨12日電） 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在雪梨會談後表示，兩國同意簽署新的安全條約，包括強化軍事合作。
澳洲近年與長期盟邦美國關係更為密切，並強化軍力以嚇阻中國在亞太地區勢力崛起威脅。印尼則採取更中立的路線，謹防與華府走得太近，也較不願意刺激北京。
艾班尼斯與普拉伯沃在雪梨一處澳洲皇家海軍基地共同出席記者會時表示，他們「剛就有關雙邊共同安全的新條約完成實質談判」。
艾班尼斯告訴媒體：「這項條約展現我們兩國共識，認同確保和平與穩定的最佳方式是攜手合作。」
艾班尼斯表示，他希望明年能訪問印尼簽署這項新條約。
他說，新條約是以去年簽署的雙邊國防協議為基礎，當時承諾在競爭激烈的亞太地區加強合作，其中包括兩國軍隊在對方境內行動的條款。
艾班尼斯說，新條約將承諾兩國「定期在領袖及部長層級就安全事務磋商」，而且也將促進「互利的安全活動，且若兩國或其中一方的安全受到威脅，雙方將磋商並考慮可單獨或共同採取的措施以因應這些威脅」。
普拉伯沃表示，這項條約承諾兩國在國防與安全領域密切合作。
他說：「我們沒辦法選擇鄰居，尤其像我們這樣的國家。」他還說：「好鄰居會在困難時期互相幫助。」
