澳洲總理探視邦代海灘奪槍英雄 讚其英勇之舉

（法新社雪梨16日電） 澳洲總理艾班尼斯今天前往醫院探視邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案的英雄阿邁德，讚揚他挺身阻止這起澳洲數十年來最致命槍擊事件的英勇之舉。

一對父子檔14日在邦代海灘的猶太「光明節」（Hanukkah）慶祝活動中開火，造成15人喪命。

畫面顯示，阿邁德（Ahmed al Ahmed）從後方擒抱槍手，並從攻擊者手中奪槍。

艾班尼斯（Anthony Albanese）在醫院探視纏著厚厚繃帶的阿邁德後說，阿邁德當時正想去買杯咖啡，卻發現自己置身於槍擊事件中，人們在他的面前中彈。「他決定採取行動，他的英勇激勵了所有澳洲人」。

阿邁德在與其中一名槍手扭打後，肩部中了數槍。

艾班尼斯說，在目睹邪惡犯行的同時，阿邁德散發出人性光輝的典範。

艾班尼斯說：「我們是個勇敢的國家。阿邁德代表了我們國家最好的一面。」