澳洲總理艾班尼斯再婚 與金融圈女友在官邸舉行婚禮

（法新社雪梨29日電） 現年62歲的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天再婚，他與從事金融服務業的女友赫頓（Jodie Haydon）在官邸舉行私人婚禮，成為澳洲首位在任內結婚的國家領導人。

艾班尼斯2019年與前妻離婚，兩人的獨子奈森（Nathan）已成年。他5年多前在墨爾本的1場商務晚宴上認識赫頓，並於去年情人節求婚，當時他說找到了他「想要共度餘生的人」。

艾班尼斯今年5月帶領中間偏左的工黨（Labor Party）在大選中獲得壓倒性勝利，贏得第2個3年任期。他今天在社群媒體上發布1段影片，貼文寫上「已婚」兩字，片中打著領結、神采奕奕的艾班尼斯手牽身著白色長婚紗、面帶笑容的新娘，兩人在撒下的五彩紙花瓣中走過。

這對新婚夫妻並各自發布聯合聲明，表示：「我們非常開心能在家人與摯友的見證下，分享彼此的愛與對未來共同生活的承諾。」

艾班尼斯與赫頓是在證婚官主持下完婚，並由艾班尼斯飼養的奧斯卡貴賓犬（cavoodle）托托（Toto）擔任捧戒小童。婚禮上賓客喝的啤酒出自雪梨的1家啤酒廠。

儀式結束後，新人在美國歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）的歌曲Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)歌聲中步出紅毯，兩人將自12月1日起展開為期5天的澳洲蜜月行程。