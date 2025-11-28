澳洲自由行｜7大澳洲人氣特色行程！$25五星級酒莊品酒體驗、$500螢火蟲之旅

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
澳洲，這片充滿野性與奇觀的南半球大陸，從壯麗的海岸線日出，到星空下的奇異地貌，再到歷史悠久的葡萄酒莊園，總能為旅人帶來無盡的驚喜。今次Yahoo購物專員精心挑選了七個最具人氣、最值得體驗的澳洲特色行程。準備好踏上這趟充滿冒險、自然與人文氣息的澳洲之旅了嗎？
澳洲特色行程1.黃金海岸熱氣球之旅
去澳洲一定要試搭熱氣球！澳洲不少地區都有得玩，不過Yahoo購物專員今次就推介好多人都讚好的黃金海岸熱氣球之旅！可以在2,000英尺高空觀看黃金海岸腹地壯麗日出，真的是人生一大難忘體驗！而且還能夠360度全景欣賞綿延的提子園、坦伯林山和雷明頓國家公園的壯麗景色，真心非常吸引！
價錢：$1,489起
包含內容：（行程前24小時可退改）
專業英文司機導遊
來回酒店接送
來回集合地點接送
60分鐘黃金海岸日出熱氣球飛行
布羅德海灘星級酒店提供五星級美味香檳自助早餐
價值 AUD 139免費飛行攝影
強制性航空保險，供應商不會要求您在飛行當天支付保險費
澳洲特色行程2.自然橋夜間觀賞螢火蟲之旅
在香港很少機會能見到螢火蟲，但在大自然資源滿滿的澳洲就不一樣了。這個自然橋夜間觀賞螢火蟲之旅帶大家探索澳洲國家公園，包括標誌性的天然橋、茂密的森林、瀑布和迷人的螢火蟲洞穴，更有機會與野生動物邂逅。而且沿途都有專業導遊帶領，體驗度很高！
價錢：$453起
包含內容：（行程前24小時可退改）
現場講解
英文/日文導遊
來回接送
導覽夜間漫步
國家公園許可證費用
雨披
紀念證書和火炬
觀星體驗
特色行程3.獵人谷卡普凱利酒莊（Capercaillie Wine）品酒體驗
愛酒之人去到澳洲不能不去酒莊！這個品酒體驗的參加費最便宜只需$25起，性價比非常高！而這個Capercaillie Wines酒莊本來就來頭不少，已榮獲950多個提子酒展獎項，甚至在2021年《Halliday Wine Companion》中被評為五星級酒莊，因此非常值得一去。特別推薦尊享品酒體驗，人均$101就包含45分鐘品酒體驗體驗、品嚐7款高級系列酒品以及精選芝士拼盤。不過要留意這行程並不包含文通和個人消費，如果不想自己坐車前往的話可參加旅遊巴士團。
價錢：$25起
包含內容：（行程前24小時可退改）
45分鐘品酒體驗體驗
品嚐7款高級系列酒品
精選芝士拼盤
澳洲特色行程4.尖峰石陣日落觀星之旅
澳洲的晚間活動也是非常誘人，推介大家這個人氣尖峰石陣日落觀星之旅，邊探索世界聞名的尖峰石陣，邊體驗日落時光線的變化與美景。而且可以去揚切普國家公園短暫停留，參觀洞穴、原生叢林和考拉棲息地。
價錢：$1,131起
Klook包含內容：（行程前24小時可退改）
英文導遊
晚餐
來回酒店接送
楊捷普國家公園（袋鼠和樹熊觀賞）
日間參觀尖峰石陣沙漠
晚上在尖峰石陣沙漠觀星
KKDay包含內容：（6天前可免費取消）
尖峰石陣沙漠、塞萬提斯和揚切普國家公園之旅
晚餐
交通
澳洲澳洲特色行程5.大洋路超深度一日遊
Yahoo購物專員都很推薦大家參與澳洲的一日遊，因為地方實在太多太大，要預留多點時間去玩！這個大洋路超深度一日遊會走遍多個人氣景點，例如指標性打卡景點大洋路牌訪、具有歷史意義的小紅帽燈塔、貝爾斯海灘等等，由早上8點多到下午5點都行程滿載！此外，沿著大洋路經常能看到令人愉快的野生動物。在尤加利樹上經常能發現無尾熊的蹤影，尤其是在肯內特河等地區。而色彩繽紛的原生鸚鵡也時常在沿途的海岸城鎮和森林地區出現。
參考價格：$749起
包含內容：
中文司機兼導遊
旅遊交通
景點：
吉朗彩繪木偶
貝爾斯海灘
小紅帽燈塔
大洋路牌坊
小鎮洛恩
尋找無尾熊之旅
阿波羅灣
吉普森台階
十二門徒
澳洲特色行程6.墨爾本蒸汽小火車+企鵝島一日遊
如果去墨爾本，真的不能錯過這兩大經典必玩行程。首先乘坐澳洲最古老的百年蒸汽小火車穿梭於丹頓農山脈中，然後傍晚在企鵝島觀看呆萌小企鵝歸巢，行程真的太精彩。想豐富行程的話可加購自費活動，乘車前往Maru野生動物園，觀看及親自餵食袋鼠、考拉、鴯鶓等澳洲獨有的動物，更可以看到頻臨絕種的塔斯馬尼亞魔鬼。而企鵝島自然生態保護區Penguin Parade，是目前世界上最大的野生企鵝保護基地，有超過3萬隻的企鵝棲息在菲利普島，擁有全世界體型最嬌小的神仙企鵝，身高約30到40cm、體重才1kg左右。在太陽下山後從海裡游回岸邊，搖搖擺擺排隊走回巢穴，這個壯麗的大遷移被稱為企鵝大遊行。
價錢：$744起
澳洲特色行程7.珀斯羅特尼斯島雙人跳傘
最後來個刺激的推介，如果你是心臟強大的旅者，就一定要去試這個雙人跳傘活動！在經驗豐富的跳傘教練指導下，從羅特尼斯島跳下，高空欣賞珀斯市和西澳海岸線的壯麗景色。最後登陸澳大利亞最美麗的海灘之一，盡情享受該地區的精彩活動。提提大家，套票不包含保險，出發前親得購買相關的旅遊保險。
價錢：$2,208起
包含內容：
30秒自由落體
雙人跳傘體驗
飛越羅特尼斯島，欣賞珀斯市和西澳海岸線的美景
5分鐘的降落傘飛行一覽島嶼美景
在澳洲最美麗的海灘之一登陸
澳洲自由行2025｜新手必看簽證、自駕、App攻略：一文看懂10大必備資訊
澳洲自由行｜5大澳洲城市10大景點推介！新手遊澳指南 夢幻粉紅湖泊、凱恩斯跳傘激流浮潛、咖啡之城墨爾本
澳洲新機場！首個24小時國際機場 西悉尼國際機場融入原住民及大自然元素
澳洲旅遊｜塔斯曼尼亞10大親子旅遊景點！世界文化遺產農莊/世界最大植物迷宮/直擊小企鵝返洞穴
除夕倒數2026｜澳洲跨年登上豪華遊船倒數！無遮擋觀賞悉尼港煙火表演
第一次去新西蘭就上手！一文睇清秋天必到景點＋吃喝玩樂推介（包航班資訊）
墨爾本新酒店必住！人均$342起：歎80樓無敵美景、監獄遺址、親生物設計
