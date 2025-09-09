鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
澳洲自由行2025｜新手必看簽證、自駕、App攻略：一文看懂10大必備資訊
本文整理了10個關於到澳洲旅遊的新手實用資訊，如有計劃到袋鼠國旅遊的朋友記得收藏起備用！
澳洲在這一兩年漸漸成為港人中長途旅行的熱門國家，這片位於南半球的壯麗國度擁有世界級的自然奇觀與多元文化。從悉尼的歌劇院與海港大橋、到墨爾本的藝術街頭與咖啡文化、再到昆士蘭的大堡礁與黃金海岸，每一個角落都充滿驚喜。這裡不但有袋鼠、無尾熊等獨特動物，更有熱情友善的當地人，是一個適合放鬆、冒險與探索的理想旅遊地。本文整理了10個關於到澳洲旅遊的新手實用資訊，如有計劃到袋鼠國旅遊的朋友記得收藏起備用！
澳洲旅遊1.港人到澳洲需要申請簽證嗎？
香港居民前往澳洲旅遊通常需要申請澳洲電子旅行簽證（ETA），又稱601類別簽證，這是一種線上申請的簽證，非常方便。 ETA簽證有效期通常為一年，可在有效期內多次入境，每次入境最長可停留三個月，適用於觀光、探親或短期商務考察。
申請澳洲電子旅行簽證（ETA）步驟：
下載官方應用程式：在手機免費下載「AustralianETA」應用程式。
填寫資料：按照應用程式上的指示填寫個人資料、護照資料、訪澳目的等。
支付費用：使用信用卡或其他指定支付方式繳納簽證費用，目前費用為20澳元（約$100港元）。
等待審核：通常在短時間內即可收到審核結果。
重要提示：BNO持有人不能自行網上申請澳洲電子旅遊簽證（ETA），必須透過香港旅行社或航空公司代辦。如果需要申請其他類型的簽證例如留學或打工度假簽證，則需要透過澳洲移民局網站申請。
澳洲旅遊2.澳洲電壓及電器插頭類型
澳洲電壓是230V（範圍介乎220V–240V），頻率是50Hz。這與香港的220V / 50Hz 相近，所以大部分香港電器都可直接使用，毋須使用變壓器。不過記得帶備旅行轉換頭，澳洲使用Type I插頭，即三腳扁平插腳，呈倒「Y」形排列。
澳洲旅遊3.香港直航到澳洲的班次
香港直航到澳洲的航班主要集中在幾個城市，包括悉尼、墨爾本、布里斯本和珀斯，以下是一些香港直飛澳洲主要城市的航班資訊：
悉尼(SYD)：國泰航空(Cathay Pacific)、澳洲航空(Qantas)、香港航空(Hong Kong Airlines)，亞洲航空(AirAsia)提供每日直飛航班，飛行時間約為9小時30分鐘。
墨爾本(MEL)：國泰航空(Cathay Pacific)、澳洲航空(Qantas)、香港航空(Hong Kong Airlines)、酷航(Scoot)，捷星航空(Jetstar)提供每日直飛航班，飛行時間約為9小時8分鐘。
布里斯本(BNE)：澳洲航空(Qantas)、香港航空(Hong Kong Airlines)、越捷航空(Vietjet)提供直飛航班，飛行時間約為8小時30分鐘。
珀斯(PER)：澳洲航空(Qantas)、香港航空(Hong Kong Airlines)，亞洲航空(AirAsia)提供直飛航班，飛行時間約為7小時40分鐘。
澳洲旅遊4.澳洲當地交通工具
澳洲的交通工具非常多元，根據不同城市有所不同，以下是澳洲主要的交通方式：
火車：城市間與郊區通勤的主要方式，像雪梨、墨爾本、布里斯本等都有完善的火車系統。
輕軌與電車：墨爾本的電車網絡非常發達，市中心甚至有免費搭乘區域，雪梨也有輕軌系統連接市區景點。
公車：各大城市都有公車系統，適合短程移動或補足火車未涵蓋的區域。
渡輪：雪梨的渡輪是特色交通工具之一，不僅方便還能欣賞海港美景。
地鐵：雪梨已開始營運地鐵系統，未來將逐步擴展。
注意事項：澳洲公車十分準時，記得提前查好時間表以免錯過班次。車上禁止吸煙、喝酒以及把雙腳搭在座位上，小心會被罰款。
澳洲旅遊5.澳洲天氣
澳洲位於南半球，季節與香港相反，因此6到8月是冬季、9到11月是春季、 12–2月是夏季、3-5月是秋季。前往澳洲旅遊的最佳季節通常是春季（9月–11月） 和秋季（3月–5月），這兩個時段氣候宜人，人潮相對較少，價格也更實惠。
九月（初春）：南部開始回暖，白天氣溫升至11°C–23°C，花草漸盛，春意盎然。雪梨與布里斯本氣溫約13°C–25°C，天氣宜人，降雨量逐漸增加。北部仍為乾季，氣溫持續在22°C–32°C，陽光充足。
十月（春季）：南部城市氣溫約15°C–27°C，日照時間變長，適合戶外活動。雪梨與布里斯本氣溫約17°C–28°C，偶有雷陣雨。北部地區開始進入雨季前夕，氣溫高達33°C，濕度上升。
十一月（春末）：南部天氣接近夏季，氣溫約18°C–30°C，陽光強烈，紫外線指數高。雪梨與布里斯本氣溫約20°C–30°C，午後雷陣雨頻繁。北部正式進入雨季，氣溫高達34°C，午後雷雨常見。
澳洲旅遊6.行李注意事項
澳洲紫外線非常強，即使陰天也容易曬傷。建議攜帶SPF50+防曬乳、太陽眼鏡、帽子、防UV傘等，避免中午時段曝曬。不過澳洲的防曬霜價廉物美，也可以抵達後才在當地選購以節省行李空間。此外，到澳洲旅遊多少都會加插一些戶外活動的行程，如準備探索澳洲熱門遠足徑的話記得攜帶所需的蚊怕水、健行鞋履或行山鞋：晚上會夜探絕美觀星地點的話別漏了頭燈；泳衣、擋風防水外套以及舒適運動服多帶幾套更換。
澳洲旅遊7.實用App推薦
TripView/Moovit：雪梨、墨爾本等地交通時刻表
AustralianETA：申請旅遊簽證
XE Currency：即時匯率換算
Uber / DiDi：叫車服務
PayStay：泊車提醒，有了它就不用擔心停車超時被罰款。
Zomato：相等於澳洲的Openrice，搵食必備。
TRS：退稅必備！澳洲退稅分為兩個階段，分別是入海關前和入海關後，較為麻煩所以一定要提早到機場，排隊至少要預留30-90分鐘的時間，事先下載TRS APP輸入退稅商品資訊可降低退稅時間。
BOM Weather：澳洲官方天氣預報
澳洲旅遊8.精彩活動
澳洲的9至1月正值春季，是活動最豐富、氣候最宜人的時段之一，以下是幾個特別值得留意的節慶與活動：
九月
伯茲維爾比賽（Birdsville Races）：昆士蘭偏遠小鎮的年度賽馬盛事，吸引來自全國的遊客。
布里斯本節持續進行中，最引人注目的是壓軸煙火秀。
十月
墨爾本國際爵士音樂節（Melbourne International Jazz Festival）：匯聚世界級爵士音樂家，遍佈城市各地的演出。
國王生日（King’s Birthday）：部分州份會有公眾假期與慶祝活動。
十一月
墨爾本盃賽馬（Melbourne Cup）：被譽為「讓全國停下來的賽事」，是澳洲最盛大的賽馬活動之一。
春季賞鯨季：特別是在新南威爾斯與維多利亞州沿岸，是觀賞座頭鯨遷徙的好時機。
澳洲旅遊9.澳洲駕駛須知
許多旅客都會計劃在澳洲自駕遊，留意澳洲採用左側駕駛，與香港的右側駕駛不同。初次上路可能需要一些適應，只要記住司機的位置應該時刻靠近道路的中間。道路中間的白色虛線代表安全情況可以超車，如果有雙白線，只可以於靠近你一方那條白線是虛線的時候超車。澳洲大部份車輛使用無鉛汽油，不過很多四驅車、戶外露營車和部份露營車或使用柴油，入油前緊記檢查。除非出現緊急情況，澳洲人很少使用車輛喇叭，大部份司機都很有禮貌，向駕駛者揮手打招呼是澳洲的傳統。若選擇自駕，請於出發前確認已索取國際駕駛許可證，務必熟悉當地交通規則，並遵守速限與路標指示以確保行車安全。
澳洲旅遊10.時差
雖然澳洲與香港地理位置上相距很遠，不過時差卻相差不大。以冬令時間為例，澳洲西部同香港可說是接近沒有時差，而其他時區最多亦只比香港快兩小時。澳洲標准時間是GMT+10，分成三個主要時區，與香港相差2–3小時，視地區與是否夏令時間而定。澳洲的夏令時間於每年10月的第一個星期日開始，並於4月的第一個星期日結束，西澳州、昆士蘭州和北領地並未實施夏令時間。
三個獨立時區：澳洲東部標準時間（AEST）、澳洲中部標準時間（ACST）以及澳洲西部標準時間（AWST）
GMT+8時區：西澳(Western Australia)；
GMT+9:30時區：南澳(South Australia)、新南威爾士西部的布羅肯山(Broken Hill)鎮、北領地(Northern Territory)
GMT+10時區：堪培拉(Canberra)、新南威爾斯州(New South Wales)、維多利亞州(Victoria)、昆士蘭州(Queensland)、塔斯曼尼亞州(Tasmania)
