澳洲與瓦努阿圖協議臨門暫緩 澳媒：中國從中作梗

阿爾巴尼斯（右）與納帕特（左）今日在維拉港會面。 （facebook）

澳洲總理阿爾巴尼斯今日（9 日）飛往太平洋島國瓦努阿圖，原本計劃簽訂價值五億澳元（港幣約 25.7 億元）的協議，但他突然表示協議尚未達成。澳洲傳媒引述消息指，交易受阻是因為中國從中作梗。協議大致內容是由澳洲向瓦努阿圖提供資金，用於氣候、保安及經濟等項目；惟當地政府憂慮條款限制他們與其他國家簽訂基建協議，而瓦努阿圖過去來自中國的巨額借貸正是用作基建項目。

「瓦努阿圖的政治十分複雜」

澳洲副總理馬爾斯上月宣佈，已跟瓦努阿圖達成一項為期十年的協議，旨在加強雙方的保安及經濟合作關係，協議涉及五億澳元。協議是經過多個月討論的成果，將徹底改變澳洲與周邊太平洋國家的關係。馬爾斯當時形容，澳洲與鄰國是一家人，享有着共同的未來，而瓦努阿圖總理納帕特當時亦形容協議是雙贏方案。

協議原定今日正式簽訂，但在阿爾巴尼斯起行飛往瓦努阿圖首都維拉港前，突然表示協議今日不會落實。他向澳洲廣播公司電台指出，瓦努阿圖的政治十分複雜，他今日會與納帕特會面，雙方已承諾共同努力提升彼此關係，但目前有些工作尚待完成，進度良好。澳洲與瓦努阿圖曾在 2022 年達成一項保安協議，卻在簽訂前被瓦努阿圖取消。

瓦努阿圖與中國兩國政府關係友好，圖為中國駐瓦努阿圖大使李名剛今年一月在維拉港出席一項緊急地震救災物資捐贈儀式。(Photo by Long Lei/Xinhua via Getty Images)

今次協議內容涉及澳洲政府向瓦努阿圖注資五億澳元，協助當地的經濟、保安及氣候等項目。阿爾巴尼斯沒有明確解釋協議達成的障礙是甚麼，澳洲廣播公司（ABC）報道引述一名瓦努阿圖政府消息人士說，納帕特的執政聯盟對於協議的條款有些關注，擔心會限制瓦努阿圖與其他國家合作，尤其是基建協議方面。

瓦努阿圖近年向中國巨額舉債，以資助基建項目，而中共的警察部隊近年亦越來越活躍於瓦努阿圖。ABC 引述澳洲外交消息指，中國一直在向納帕特施壓，要求他切勿與澳洲簽訂協議。澳洲總理發言人則對此拒絕置評。

報道引述 Lowy Institute 項目總監 Mihai Sora 指出，澳洲一直想中國遠離太平洋的重要基建及治安工作，但可以想像，瓦努阿圖個別議員出於個人利益，很想保護與中國的關係。一旦要犧牲本地的政治支持，納帕特將不願意與澳洲簽訂協議。