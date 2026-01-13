澳洲藝術節策展人 因巴勒斯坦作家被拒而辭職

（法新社雪梨13日電） 澳洲一項知名藝術節策展人今天辭職以示抗議，主辦單位先前取消1名巴勒斯坦裔澳洲作家的出席。

包括紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）在內的數十名參與者抵制阿得雷德藝術節（Adelaide Festival），抗議主辦單位將阿卜杜勒-法塔（Dr Randa Abdel-Fattah）排除在外的決定。

策展人艾德勒（Louise Adler）也加入抵制行列，她將此事歸咎於「親以色列遊說團體的極端壓力」。

艾德勒在衛報發表的一封公開信中寫道：「藝術據稱已變得『不安全』，藝術家則被視為威脅社群心理、社會福祉的危險因素。」

「但是讓我們講清楚，，動輒以『安全』為由，實際上是在說『我不想聽你的意見』。」

阿卜杜勒-法塔的一些言論曾遭到批評，其中包括她在2024年10月發表於X上的一篇文章，文中寫道：「我們的目標是去殖民化，終結這個充滿殺戮的猶太復國主義殖民地。」

主辦單位當時所持的理由是「邦代海灘事件發生不久，在這個前所未有的時期繼續安排（阿卜杜勒-法塔）活動，可能缺乏文化敏感性」

艾德勒表示，儘管阿卜杜勒-法塔「強烈反對」，但主辦單位仍然作出此一決定。