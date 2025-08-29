澳洲警方喊話 籲殺警犯嫌束手就擒

（法新社澳洲波雷朋卡29日電） 澳洲警方今天呼籲一名涉嫌槍殺兩名員警、仍在逃的槍手「放下武器」。澳洲警方已連續4天在崎嶇的林地搜捕這名殺警犯嫌。

這名擁有重火力的56歲犯嫌弗利曼（Dezi Freeman），8月26日在維多利亞州東北部的住所向10名警員開槍後，逃入叢林。

警方表示，發生在鄉村小鎮波雷朋卡（Porepunkah）的這起「駭人」槍擊，造成59歲的刑警湯普森（Neal Thompson）與35歲的高級巡官德瓦特（Vadim De Waart）殉職。

警方表示，另一名員警下半身中彈，將進行第二次手術，但可望康復。

維多利亞州警察局局長布希（Mike Bush）在記者會上說：「維州警方的首要任務就是追捕這名殺人犯。」

「我們相信他仍然攜帶武器，非常危險。」

澳洲警方投入超過450名警員搜捕弗利曼與調查本案。據信弗利曼具備野外生存技能，且熟悉當地地形。

布希說：「如果他正在收聽，他現在真的該放下武器投降了，讓我們以安全方式結束這一切。」

澳洲媒體報導稱，槍手弗利曼是一名激進的陰謀論者，屬於「主權公民運動」（sovereign citizen movement）成員，這個運動成員主張法律管不著他們。

澳洲警方昨晚突襲一處住所，逮捕弗利曼42歲的伴侶與 15歲的兒子。

警方表示，兩人接受警詢已獲釋。