澳洲警方日托中心附近逮3男 控共謀謀殺
（法新社雪梨8日電） 澳洲警方今天說，他們在雪梨一家日托中心附近破獲一起涉及所謂殺手團的組織犯罪行動。
澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方昨天得知3名男子準備在雪梨西南郊區里夫斯比（Revesby）殺人後攔下兩輛汽車逮捕他們，並起出兩把槍、頭套、隨身攝影機及裝有燃油的油罐。
警方之後在疑似相關的車輛與住處又查獲第3把槍。
昨天相關畫面顯示，兩輛汽車被警方車輛包夾，犯嫌持槍反抗，汽車擋風玻璃上留有多處彈孔。
警方表示，有關當局已對一個「據信涉入多起謀殺陰謀」的跨國犯罪集團調查數週，受害者疑因與集團內部關係生變而成為目標。涉案3人據報不認識受害者。
這3人被控犯多項罪行，包括共謀謀殺和參與犯罪集團。他們不得保釋，將於今天出庭。有關當局仍在調查此案。
