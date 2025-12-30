澳洲警方：雪梨海灘槍手單獨犯案

（法新社雪梨30日電） 澳洲警方今天表示，被控本月14日在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）犯下大規模槍擊案的父子檔是單獨行動，不是恐怖組織成員。

澳洲聯邦警署署長巴瑞特（Krissy Barrett）告訴媒體：「沒有證據顯示這兩名嫌犯隸屬於更大的恐怖組織，或受他人指使發動攻擊。」

她還表示，這些調查結果屬於初步評估，澳洲和菲律賓有關當局仍在持續調查。

這對父子在案發前幾週曾到菲律賓南部。

巴瑞特說：「我想澄清一點。我並不是說他們去那裡是為了旅遊。」

雪梨各地跨年夜慶祝活動將於明天晚間11時暫停，為罹難者默哀1分鐘。

新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）今天表示，警方將派出配備高威力槍械的小隊巡邏人群。

他告訴記者：「這是警方明確、慎重傳達的訊息，即安全是第一要務。」