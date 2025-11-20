澳洲讓步土耳其勝出 氣候峰會主辦權外交角力落幕

（法新社巴西貝倫19日電） 在一場爭奪明年聯合國氣候峰會主辦權的激烈外交角力中，澳洲承認落敗，最終由底牌較弱的土耳其勝出。

各國領袖本週稍早於巴西港市貝倫（Belem）會晤時，澳洲便開始收回申辦聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）的計畫。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）承諾，即使澳洲最終落敗，他仍會尋找方法，讓太平洋地區的困境持續保留在議程上。

儘管澳洲的申辦享有壓倒性支持，卻無法繞過聯合國系統的一個特殊規定，即贏得主辦權需要達成共識。

廣告 廣告

土耳其拒絕退出，導致雙方在貝倫上演了一場拉鋸戰，考驗著巴西所堅稱的全球氣候團結依然存在的說法。

如果沒有任何一方讓步，或達成其他安排，COP31的主辦權將預設歸於聯合國氣候變遷綱要公約秘書處所在的德國，而這是許多方面希望避免的情況，尤其是德國自己。

最終各方達成一項相當罕見的替代方案：這場有200個國家參與的峰會將由土耳其主辦，但冗長的談判工作將由澳洲主導。