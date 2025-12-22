澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月 受伊斯蘭國驅使 曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo

民眾點起蠟燭及燈籠，悼念遇難者。(Photo by REBECCA STEVENS / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上周發生針對猶太節慶的致命襲擊案。警方最新公開的法庭文件顯示，兩名槍手在行兇初段曾投擲共 4 枚未有爆炸的自製爆炸裝置，其中包括一枚被形容為「網球炸彈」的裝置。

綜合外媒報道，現年 24 歲的納維德（Naveed Akram）被控多項罪名，包括 15 項謀殺罪，案件涉及 12 月 14 日在光明節慶祝活動期間發生的槍擊事件。納維德在襲擊期間被警方開槍擊中，日前已出院並於星期一被移送監獄候審。另一名涉案槍手、納維德的父親薩吉德（Sajid Akram）則在事件中被警方擊斃。

恐怖襲擊「精心策劃多月」

警方文件指出，兩人於 10 月拍攝一段影片宣言，片段中坐在「伊斯蘭國」組織旗幟前。警方在納維德的手機內發現多段影片，指兩人受到與「伊斯蘭國」相關的暴力極端主義思想驅使，並譴責「錫安主義者的行為」。

警方又表示，其中一段影片顯示兩人在新南威爾士州偏遠地區接受槍械訓練，片中可見兩人使用霰彈槍射擊，並以戰術方式移動。警方形容，兩人為今次恐怖襲擊「精心策劃多月」。

閉路電視畫面顯示，兩人在案發前 2 日曾駕車前往邦迪海灘一帶作出踩線，兩人曾下車步行至行兇地點附近，與事發當日向公眾開槍的位置相同。

隨著為期七日的哀悼期結束，沙灘遊客重返岸邊。(Photo by Saeed KHAN / AFP via Getty Images)

投擲 4 枚自製炸彈

警方亦指出，案發當日較早時間，閉路電視拍到兩人離開位於悉尼 Campsie 的租住房屋，手持以毛氈包裹的長形及大型物件，並將物件放入車內。警方其後在調查中確認，相關物品包括 3 支槍械、多枚自製爆炸裝置（當中包括「網球炸彈」）以及 2 面「伊斯蘭國」旗幟。

文件又指，兩人其後駕車前往邦迪海灘，並將旗幟放置於車輛前後擋風玻璃內側。取出槍械及爆炸裝置後，兩人步行前往天橋方向並發動襲擊。警方指，兩人在接近天橋時投擲 3 枚自製管狀炸彈及 1 枚「網球炸彈」，雖然未有爆炸，但經評估屬「具爆炸能力」。警方早前亦在涉案車輛內發現第 5 枚爆炸裝置。