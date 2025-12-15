澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。

綜合外媒報道，昨日（14 日）現場有逾 1,000 人參與活動。警方把案件列作針對猶太社群的恐怖襲擊，事件造成 16 人死亡，包括 1 名疑犯，另有 42 人受傷送院。涉案 2 名槍手為父子，分別 50 歲及 24 歲； 50 歲疑犯在現場死亡， 24 歲疑犯情況危殆。

艾哈邁德原本躲在停泊車輛後方，其後突然衝出撲向槍手

英勇救人獲特朗普讚揚 中兩槍須做手術

片段顯示，槍手在棕櫚樹旁及行人橋附近開槍，艾哈邁德原本躲在停泊車輛後方，其後突然衝出撲向槍手，並在扭打間奪走對方手上槍械，一度把槍口轉向槍手，迫使對方後退。艾哈邁德其後放低武器，並舉手示意警方他並非兇徒。

艾哈邁德是果店店主，育有 2 名子女，他的親戚表示「他是一個英雄，百分百是英雄」，又指艾哈邁德手臂及手部各中 1 槍，送往醫院接受手術。

新南威爾士州州長明斯 Chris Minns 形容，艾哈邁德是真正的英雄，認為他的行動令不少人得以生還。總理阿爾巴內塞亦稱，有人跑向危險地帶幫助他人，形容這些澳洲人是英雄，他們的英勇行為拯救了生命。美國總統特朗普亦讚揚艾哈邁德「非常非常勇敢」。

艾哈邁德一度把槍口轉向槍手，迫使對方後退。

納粹大屠殺倖存者以身護妻死亡

死者方面，當局仍未正式公布完整名單，警方相信死者年齡介乎 10 歲至 87 歲。被確認的遇難者包括 10 歲女童 Matilda，她是事件中最年輕的死者，她生前就讀的學校亦發聲明，對她的去世深表哀痛，學校稱她是一位「開朗、快樂、充滿活力的孩子」。

遇難者還包括攝影師 Peter Meagher，他當時以自由身攝影師身份在光明節活動上工作，曾在新南威爾士州警隊服務近四十年，退休前擔任偵緝警長。

死者名單中還有納粹大屠殺倖存者 Alexander Kleytman，其妻子 Larisa Kleytman 表示，當時他倆站在一起，「我們當時站在原地，突然傳來『砰砰』聲，所有人都倒下。那一刻他在我身後，之後他決定走近我，用身體護住我，因為他想留在我身邊。」

其他遇難者包括法國公民 Dan Elkayam，他是 Rockdale Ilinden football club 甲級聯賽球員，原定 2026 年賽季加入 Arncliffe Aurora football club。Reuven Morrison也是死者之一，他於 1970 年代從前蘇聯移居澳洲，曾有報道形容他是一名成功的商人，經常將收入捐給慈善機構。