精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
【12 月 15 日 07:00 更新】
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，包括一名小童，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。總理阿爾巴尼斯指，疑兇針對猶太人社群下手。
綜合外媒報道，槍擊事件發生於邦迪海灘北端，近邦迪公園遊樂場。目擊者形容，兩名身穿黑衣的槍手，站在遊樂場停車場附近一條小行人橋上，向在場聚集的人群「掃射」。另一名目擊者表示，槍擊歷時約 10 分鐘，形容現場是「人間地獄」，看到有人倒臥在血泊中。
有目擊者當時步出戶外吸煙，隨即聽到約 50 響槍聲，表示「所有人都在跑，兩名警員躺在我旁邊的地上……有血。」現場傳出尖叫聲和喊叫「趴下、趴下、趴下」。
原定舉行光明節活動
事發地點原定於當地時間週日傍晚 5 時起舉行一項名為「Chanukah by the Sea」的活動，以慶祝猶太教為期八天的光明節首日。有目擊者指，他當時正與孩子們參加光明節活動，隨即聽到槍聲，並稱看到兩名男子在一座橋上，開始向人群射擊，地上有屍體。他成功帶著孩子們逃跑，跳上朋友的車輛並迅速離開。
新南威爾士州警方證實，事件中有兩名警員受傷，傷勢未明。警方在現場設立了封鎖區，並正清理懷疑是簡易爆炸裝置的物品。州警察局長 Mal Laynon 指，死去的 Sajid Akram 持有合法槍械許可證，擁有 6 支合法槍械。州長 Chris Minns 表示，事件後有需要改革槍械管制政策。
