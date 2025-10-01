澳洲防曬產品風波擴大 18 款產品下架涉與標榜防曬系數不符 部份香港亦有上架︱Yahoo

澳洲是全球皮膚癌發病率最高的國家。

【Yahoo新聞報道】澳洲防曬產品風波持續擴大，當地已有 18 款防曬產品因安全問題被下架。事件源於一項今年 6 月的消費者調查，發現多款熱門且價格高昂的防曬產品，實際防曬效能與包裝標示不符。部份產品香港亦有上架。

綜合外媒報道，其中一款名為 Ultra Violette「Lean Screen Skinscreen」的產品，標榜具備 50+ 防曬系數（SPF），但檢測結果僅達 SPF 4，廠商於 8 月自願回收。隨後，澳洲藥物管理局展開調查，並指有約 20 款使用同一基礎配方的防曬產品存疑，強調「初步檢測顯示該配方的 SPF 上限或不超過 21，有些甚至低至 4」。

被點名的 21 款產品中，8 款已被回收或停產，10 款暫停銷售，另有 2 款正在審核。其中一款雖在澳洲生產，但並未於當地市場出售。局方表示，涉事配方由 Wild Child Laboratories Pty Ltd 製造，目前已停產。

負責人：工廠沒有存在生產問題

Wild Child Laboratories 負責人 Tom Curnow 回應稱，澳洲藥物管理局沒有發現其工廠存在生產問題，他認為檢測差異「屬於整個行業的廣泛問題」。他又表示，公司已停止與美國檢測機構 Princeton Consumer Research Corp（PCR Corp）合作，並將相關配方交由其他獨立認證實驗室重新測試。

澳洲藥物管理局指出，許多使用該基礎配方的企業，都是依靠 PCR Corp 的檢測數據來支持產品的 SPF 標示。當局已經聯絡所有涉事企業及 PCR Corp，但至今未收到該美國實驗室的回覆。

澳洲是全球皮膚癌發病率最高的國家，估計每 3 名澳洲人中就有 2 人一生中會至少接受一次皮膚癌切除手術，因此當地對防曬產品的規管亦相對嚴格。