澳洲防長憂華戰機行動 日防相籲加強安保合作應對

【on.cc東網專訊】澳洲副總理兼防長馬爾斯訪問日本，周日（7日）與日本防相小泉進次郎舉行會談，談及中國戰機雷達照射日本戰機一事。馬爾斯形容情況令人擔憂，小泉則呼籲加強安保合作應對。

小泉進次郎批評，中方此舉是超過安全飛行必要範圍的危險行動，嚴重威脅飛行安全。他強調，為維護地區的和平與穩定，將堅決而冷靜地應對，呼籲馬爾斯給予合作。

馬爾斯表示，澳洲也曾在與解放軍互動時遭遇類似情況，理解各國國防部隊會有互動，但期待是安全和專業。他形容澳日兩國戰略一致性已達前所未有的高度，澳方將繼續堅定不移地與日本站在一起，捍衞印太地區基於規則的秩序。

