澳洲雪梨槍擊案15死 新南威爾斯州通過嚴格槍枝法案

（法新社雪梨24日電） 澳洲新南威爾斯州（New South Wales）近日發生數十年來最嚴重的槍擊血案之後，地方議員今天通過大規模槍枝管制法案。

新南威爾斯州首府雪梨的邦代海灘（Bondi Beach）本月14日發生槍擊事件，造成15人喪生。新南威爾斯州上議院以18票贊成、8票反對通過這項法案。

新南威爾斯州立法會主席卡麥隆（Ben Cameron）在表決結束後表示：「贊成票18票，反對票8票，問題表決通過。」

廣告 廣告

除了州層級，澳洲聯邦政府也在推動多項新法，包括針對「仇恨宣講」制定加重罪責、對企圖「激進化」未成年人的人士處以刑罰，並將建立一份「疑似極端組織名單」，往後加入名單中的團體即屬違法。

聯邦政府也將啟動槍枝回購計畫，回收「多餘、新禁用以及非法的槍械」。

這將成為澳洲自1996年以來最大規模的槍枝回購計畫；當年塔斯馬尼亞州（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）發生35死的槍擊案後，澳洲曾大力加強槍枝管制。