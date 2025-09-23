澳洲青年峇里泳池暴斃 遺體運回家心臟不見了

23 歲澳洲青年 Byron Haddow 今年五月在峇里離奇死亡，遺體處理過程更加離奇。 （facebook）

23 歲澳洲青年 Byron Haddow 今年五月在印尼峇里渡假，其間被發現在渡假村內一個泳池中身去知覺，送往醫院後確認為遇溺身亡。其家人決定先在當地驗屍，完成後，遺體運回澳洲布里斯本，再於澳洲進行第二次驗屍，這時候發現 Bryon 的心臟不見了。印尼的驗屍官解釋，移走器官作研究是為了進行法醫驗屍，全世界都是這樣。

花七百澳元才能取回心臟

Byron 死於 5 月 26 日，報道指，死者當日被發現在渡假村內一個泳池中失去知覺，四日後才有人報警，已無法進行現場調查。Byron 被送往當地一家私人醫院，院方發出的死亡證顯示，他是死於遇溺。遺體隨後移交當地一間殯儀館，準備運回澳洲。但家人透過朋友要求先在峇里驗屍，遺體於是轉送至登巴薩的醫院，進行驗屍。這時候，岩里政府介入，要求進行法醫驗屍。

驗屍完成後，Byron 的遺體終於可以運回澳洲，前後花了接近四個星期。遺體運抵澳洲後，獲安排進行第二次驗屍，這時候，家人發現 Byron 的心臟不見了。直至喪禮前兩日，家人才獲昆士蘭驗屍官告知，原來心臟在未經家屬同意下被移走及儲存在峇里。Byron 的父母表示，他們要花七百澳元（港幣約 3,600 元），才能把兒子的心臟送回家，那時 Byron 已經安葬了。

死者何故暴斃渡假村泳池，至今仍是個謎。 （IG）

Byron 的遺體進行驗屍後，心藏被取走並留在峇里，其父母稱處理不人道。 （IG）

家屬批評峇里相關單位的做法不人道。負責驗屍的 Dr. Nola Margaret Gunawan 說，由於這是法醫驗屍，他們可以移走遺體內的器官作研究；當他們收到兩個驗屍要求時，他們會優先照顧法律上的事務，「全世界的病理學家都是這樣」。報道引述法醫學專家解釋，根據印尼的刑事程序守則，法醫驗屍毋須家屬同意。Dr. Gunawan 續說，在法醫驗屍工作上，保留整個器官以確定死因是全世界慣常做法，「我們不能進行局部驗屍」。

報道指，Byron 的死因可能是，他喝了酒，同時服用了抗抑鬱藥度洛西汀(Duloxetine)，導致他未能離開泳池。不過，死者身上發現未能解釋的疤痕和瘀傷，昆士蘭死因庭將會展開調查。