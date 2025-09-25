澳洲青年峇里身亡 心臟失蹤兩月後送回 家屬未能確認屬於死者 涉事醫院否認盜竊器官︱Yahoo

拜倫的家屬律師團隊召開記者會。 (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)

【Yahoo新聞報道】澳洲 23 歲男子拜倫（Byron Haddow）今年 5 月 26 日在峇里度假時被發現身亡，遺體遣返昆士蘭後被揭發缺少心臟，引發澳洲政府要求印尼交代。涉事醫院「Prof Ngoerah hospital」否認盜竊器官，強調檢驗完全是依法進行。

綜合外媒報道，拜倫的遺體在事發四周後，6 月 18 日運返澳洲昆士蘭，當地進行第二次驗屍時，發現心臟不翼而飛，澳洲當局隨即要求印尼交代。母親指，心臟直至 8 月中才抵達，但檢測延誤令她至今仍未獲確認器官屬於兒子。她更指，家屬需支付 700 美元（約 5,460 港元）才能將心臟運回。

院方：需額外時間處理心臟

涉事醫院「Prof Ngoerah hospital」醫療護理與支援總監否認醫院盜竊器官。該總監表示，醫院是應當地警方要求替拜倫遺體進行法醫解剖，「關於器官盜竊的傳聞並不屬實。醫院並無任何利益要扣留心臟，檢驗是依法而為。」他解釋，心臟比遺體較遲運返澳洲，是因為需要額外時間處理，確保符合病理檢驗的要求。

澳洲外交部一名發言人周二表示，正為拜倫家屬提供領事協助，但因隱私原因無法透露更多詳情。拜倫家屬的法律代表蘇卡薩里（Ni Luh Arie Ratna Sukasari）則指出，拜倫的心臟於 8 月才送回昆士蘭，距離他離世已超過兩個月，事件對峇里醫療程序帶來「嚴重疑問」。