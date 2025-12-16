澳洲韓裔跆拳道教練涉殺學員一家三口 被判囚終身

死者家屬旁聽後離開法院。(美聯社)

澳洲悉尼一名韓裔的跆拳道教練，在去年2月謀殺他的一名學生以及其家長，被悉尼法院判處終身監禁以及不能保釋。

被告的51歲教練柳光京（Kwang Kyung Yoo，音譯）他被指在去年的2月，殺害其當時在他位於悉尼西面的拳館內，勒死同樣來自南韓的7歲學員以及學員41歲的母親。之後柳取走母親的蘋果手錶以及駕駛她的寶馬房車到學員的家中，再用刀刺死學員39歲的父親。柳在襲擊學員父親後受傷，於是駕車前往醫院，並向醫療人員謊稱在超市的停車場遇襲，最後被警察在醫院拘捕。柳男據報在犯案時欠下數十萬元的債務，並已拖欠拳館的租金。

柳最終被起訴3項謀殺，雖然沒有犯罪紀錄。不過新南威爾斯州高等法院的法官指：「這宗謀殺案是極其恐怖而且暴力的行為，而且行徑殘忍及無情，毫無人性。」法官判刑時指出：「我認為，這宗罪案極其嚴重，只有判處終身監禁才能滿足社會對報復、懲罰、保護社區及威懾的作用。」柳雖然有在事前監視受害人的住所，但他犯案時沒有關閉了拳館的閉路電視，事後也沒有試圖藏屍。

