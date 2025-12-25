宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
澳洲塔斯曼尼亞布尼島一日遊全攻略！$13.8隻蠔場直送生蠔/島上製蜜糖雪糕/百年燈塔登頂（含手信+交通介紹）
布尼島可以說是澳洲塔斯曼尼亞旅遊必到之處，好好安排一日遊已經可以去到超多不同特色景點，即睇Yahoo Food推介：
澳洲塔斯曼尼亞旅遊除了本島，不少人都會去度假勝地布尼島（Bruny Island）一日遊，全因島上有齊美食跟大自然風景，今次就等Yahoo Food小編帶大家一起前往這個絕美隱世小島布尼島，看看可以如何到Bruny Island上冒險，島上又有甚麼必玩必食！
👇🏻立即睇片
布尼島交通
想前往布尼島，其實並非易事，因為布尼島並沒有一條大橋連接塔斯曼尼亞本島﹐島上亦不提供載人渡輪，只有供車輛乘坐的渡輪；因此如果想去布尼島，建議大家可以住在荷巴特（Hobart），參加一日團又或者自駕遊（大概45分鐘車程），直達Bruny Island Ferry碼頭，直接駕車上渡輪，船程大概10分鐘，每20分鐘一班船，每架車輛票價為AUD55.8起（約港幣$287）。
緊記回程時間
溫提大家，緊記留意回程時間，因為尾班船大多數會在晚上7點或7點15分開出，之後就要到次日早上6、7點才會有船回本島，小心別錯過船期，記得出發前上官網查清楚時間表！今次介紹給大家的餐廳景點，行程大致上都十分順路，每個相距都是15分鐘左右車程左右，只有來回必去景點Cape Bruny Lighthouse車程較遠，需時30分鐘！不過由於布尼島有不少供應美酒的餐廳，如果喜歡品酒的大家，還是建議大家包車或參加一日團，保證玩得安全又健康！
推介行程（每個景點相距大概15分鐘車程，唯Cape Bruny Lighthouse來回需30分鐘）：
Bruny Island Ferry出發
早餐：Get Shucked、Bruny Island Cheese Co
景點：Truganini Lookout
午餐：Bruny Island Premium Wines
景點：Cape Bruny Lighthouse
手信：Bruny Island Baker、Bruny Island Honey
低至$938入手布尼島一日遊 $1,457入手布尼島一日美食團
布尼島必去美食推介！
布尼島上有不少家庭式食品工廠，因此在島上就可以食到最新鮮的出品，因此出發前緊記留下個空肚子去品嚐！
布尼島必去美食推介1.Get Shucked：自家蠔場每日直送
塔斯曼尼亞是食蠔的天堂，但想食到最新鮮的蠔就不能錯過Get Shucked，因為Get Shucked的生蠔就在島上Great Bay自家蠔場每日新鮮直送，蠔場距離近得步出餐廳外，用肉眼就能看到！所有生蠔都是在店內即開，而價格都非常親民，只需AUD32（約$166）就有12隻，大概$13.8/1隻，超級抵食！除了生蠔外，餐廳亦有供應焗蠔跟炸蠔﹐又是另一種滋味。
Get Shucked
地址：Lease 204, 1735 Bruny Island Main Road, Great Bay, North Bruny Tasmania 7150（地圖按此）
電話：+61 448324862
布尼島必去美食推介2.Bruny Island Cheese Co.：得獎芝士品牌 手工啤酒超出色！
雖然布尼島人口不多，但卻有不少自家製高質出品，家族經營的Bruny Island Cheese Co.的芝士曾榮獲多個大獎，使用的奶源來自島上的農場；除了芝士出色，啤酒亦是品牌一大賣點，特別推介大家可以預訂他們的試食體驗（AUD40/位，約$206），一次過品嚐4款品牌的芝士、麵包跟啤酒，還有專人為你講解！6歲以下小朋友還可以免費體驗！
Bruny Island Cheese Co.
地址：1807 Bruny Island Main Rd Great Bay, Tasmania 7150（地圖按此）
電話：從缺
布尼島必去美食推介3. Bruny Island Premium Wines：島內首間葡萄園
澳洲葡萄酒出名，塔斯曼尼亞同樣有不少葡萄園，但想特別點？就記得不要錯過Bruny Island Premium Wines，全因Bruny Island Premium Wines是島上首個葡萄園，亦是澳洲最南部葡萄園，由一位女性莊主Bernice Dillon主理。在這兒除了可以欣賞到葡萄園景色，品嚐美酒，亦有不少精緻料理可以品嚐。
Bruny Island Premium Wines
地址：4391 Bruny Island Main Rd, Lunawanna TAS 7150澳洲（地圖按此）
電話：+61 409973033
布尼島手信推介
布尼島除了多當地美食，亦有不少特色手信可以買走，記得帶個大點的環保袋！
布尼島必去手信推介1.Bruny Island Honey：手信首選！多款蜜糖低至$25起
還在想要買甚麼手信回香港？Bruny Island Honey店內有多款蜜糖製品，當中必買由塔斯曼尼亞獨有植物革木（Leatherwood）製作的蜜糖，價錢也非常親民，50克只需AUD5（約$25），買給同事一人一罐也不心痛！另外還有香港人最愛的麥蘆卡蜜糖，同樣在島上製作，大罐一點250克，都只是AUD26（約$134），蜜糖雪糕（AUD6）再離開！
Bruny Island Honey
地址：2184 Bruny Island Main Rd, Great Bay TAS 7150澳洲（地圖按此）
電話：+61 475893506
布尼島必去手信推介2. Bruny Island Baker：路邊雪櫃無人麵包店
如果上網搜尋布魯尼島打卡位，分分鐘第一個彈出來的會是「Bruny Island Baker」，一個位於路邊的無人麵包店！當中最引人注目的一點，就是酸種麵包都放置在無插電的雪櫃內，客人可以拿取後，再將錢放在旁邊的收集箱。
但別以為這間無人麵包店只是想賣噱頭，因為這些酸種麵包都是柴火烤爐烤製，每個都煙韌鬆軟，帶有陣陣柴火香氣，而且因為使用柴火，天氣跟濕度每日都會有所改變，麵包師必需掌握到烤焗麵包的技巧，絕對不是連鎖店可媲美。除了麵包，還有香料葡萄乾肉桂麵包跟香脆的朱古力餅乾，在離島之前不妨買一個再離開！
Bruny Island Baker
地址：Alonnah TAS 7150（地圖按此）
電話：+61 430439269
布尼島必去景點
布尼島除了有高質美食，其景色亦是聞名於世，是好好欣賞大自然，呼吸新鮮空氣的好地方。
布尼島必去景點1.Cape Bruny Lighthouse：百年燈塔賞大自然＋野生動物
要說到布尼島最經典的景點，必去位於懸崖邊的Cape Bruny Lighthouse﹐燈塔由1838年建成，是澳洲最古老燈塔之一；如果想欣賞最美的風景，建議大家可以參加AUD25（約$129/位）的導賞團，守塔人會為大家講解燈塔的故事，更會帶領你走到最高處360度欣賞布尼島美景。不過就算不參加導賞團，在燈塔下同樣可以欣賞到布尼島的風景，更有機會看到可愛的野生動物，當中白色小型袋鼠（Wallaby）更只是布尼島最經典的代表性動物！
物！
Cape Bruny Lighthouse
地址：1750 Bruny Island Main Road, North Bruny TAS 7150（地圖按此）
電話：從缺
布尼島必去景點2.Truganini Lookout：免費景點！步行10分鐘看The Neck
旅行已經花上了不少錢？Truganini Lookout是條完全免費的觀景台景點！只需10分鐘左右就可以俯瞰The Neck！The Neck是一條非常狹窄的天然沙洲，像一條細腰，把北布尼島和南布尼島連接在一起，而旅客則可以從高空欣賞這種天然景觀， 將塔斯曼海跟大澳洲灣的美景收入眼底。
Truganini Lookout
地址：North Bruny TAS 7150（地圖按此）
電話：從缺
