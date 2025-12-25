Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

澳洲塔斯曼尼亞布尼島一日遊全攻略！$13.8隻蠔場直送生蠔/島上製蜜糖雪糕/百年燈塔登頂（含手信+交通介紹）

澳洲塔斯曼尼亞旅遊除了本島，不少人都會去度假勝地布尼島（Bruny Island）一日遊，全因島上有齊美食跟大自然風景，今次就等Yahoo Food小編帶大家一起前往這個絕美隱世小島布尼島，看看可以如何到Bruny Island上冒險，島上又有甚麼必玩必食！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

低至$938入手布尼島一日遊 按此參加布尼島一日美食團

👇🏻立即睇片

布尼島交通

想前往布尼島，其實並非易事，因為布尼島並沒有一條大橋連接塔斯曼尼亞本島﹐島上亦不提供載人渡輪，只有供車輛乘坐的渡輪；因此如果想去布尼島，建議大家可以住在荷巴特（Hobart），參加一日團又或者自駕遊（大概45分鐘車程），直達Bruny Island Ferry碼頭，直接駕車上渡輪，船程大概10分鐘，每20分鐘一班船，每架車輛票價為AUD55.8起（約港幣$287）。

廣告 廣告

想去布尼島必需駕車。

緊記回程時間

溫提大家，緊記留意回程時間，因為尾班船大多數會在晚上7點或7點15分開出，之後就要到次日早上6、7點才會有船回本島，小心別錯過船期，記得出發前上官網查清楚時間表！今次介紹給大家的餐廳景點，行程大致上都十分順路，每個相距都是15分鐘左右車程左右，只有來回必去景點Cape Bruny Lighthouse車程較遠，需時30分鐘！不過由於布尼島有不少供應美酒的餐廳，如果喜歡品酒的大家，還是建議大家包車或參加一日團，保證玩得安全又健康！

推介行程（每個景點相距大概15分鐘車程，唯Cape Bruny Lighthouse來回需30分鐘）：

Bruny Island Ferry出發

早餐：Get Shucked、Bruny Island Cheese Co

景點：Truganini Lookout

午餐：Bruny Island Premium Wines

景點：Cape Bruny Lighthouse

手信：Bruny Island Baker、Bruny Island Honey

每個景點大概相距15分鐘車程。

低至$938入手布尼島一日遊 $1,457入手布尼島一日美食團

布尼島必去美食推介！

布尼島上有不少家庭式食品工廠，因此在島上就可以食到最新鮮的出品，因此出發前緊記留下個空肚子去品嚐！

布尼島必去美食推介1.Get Shucked：自家蠔場每日直送

塔斯曼尼亞是食蠔的天堂，但想食到最新鮮的蠔就不能錯過Get Shucked，因為Get Shucked的生蠔就在島上Great Bay自家蠔場每日新鮮直送，蠔場距離近得步出餐廳外，用肉眼就能看到！所有生蠔都是在店內即開，而價格都非常親民，只需AUD32（約$166）就有12隻，大概$13.8/1隻，超級抵食！除了生蠔外，餐廳亦有供應焗蠔跟炸蠔﹐又是另一種滋味。

Get Shucked

地址：Lease 204, 1735 Bruny Island Main Road, Great Bay, North Bruny Tasmania 7150（地圖按此）

電話：+61 448324862

Get Shucked是布尼島最受歡迎的餐廳之一。

由蠔場直送，即開即食。

產自布尼島的生蠔，鮮甜美味！

亦有炸蠔可揀！

布尼島必去美食推介2.Bruny Island Cheese Co.：得獎芝士品牌 手工啤酒超出色！

雖然布尼島人口不多，但卻有不少自家製高質出品，家族經營的Bruny Island Cheese Co.的芝士曾榮獲多個大獎，使用的奶源來自島上的農場；除了芝士出色，啤酒亦是品牌一大賣點，特別推介大家可以預訂他們的試食體驗（AUD40/位，約$206），一次過品嚐4款品牌的芝士、麵包跟啤酒，還有專人為你講解！6歲以下小朋友還可以免費體驗！

Bruny Island Cheese Co.

地址：1807 Bruny Island Main Rd Great Bay, Tasmania 7150（地圖按此）

電話：從缺

餐廳自家製的芝士跟啤酒都十分高質！

參加體驗套餐，可以品嚐多款芝士跟啤酒。

布尼島必去美食推介3. Bruny Island Premium Wines：島內首間葡萄園

澳洲葡萄酒出名，塔斯曼尼亞同樣有不少葡萄園，但想特別點？就記得不要錯過Bruny Island Premium Wines，全因Bruny Island Premium Wines是島上首個葡萄園，亦是澳洲最南部葡萄園，由一位女性莊主Bernice Dillon主理。在這兒除了可以欣賞到葡萄園景色，品嚐美酒，亦有不少精緻料理可以品嚐。

Bruny Island Premium Wines

地址：4391 Bruny Island Main Rd, Lunawanna TAS 7150澳洲（地圖按此）

電話：+61 409973033

酒莊是布尼島首間酒莊，較特別的是不少酒標都是莊主的畫作。

除了美酒外，還有輕食跟正餐品嚐。

布尼島手信推介

布尼島除了多當地美食，亦有不少特色手信可以買走，記得帶個大點的環保袋！

布尼島必去手信推介1.Bruny Island Honey：手信首選！多款蜜糖低至$25起

還在想要買甚麼手信回香港？Bruny Island Honey店內有多款蜜糖製品，當中必買由塔斯曼尼亞獨有植物革木（Leatherwood）製作的蜜糖，價錢也非常親民，50克只需AUD5（約$25），買給同事一人一罐也不心痛！另外還有香港人最愛的麥蘆卡蜜糖，同樣在島上製作，大罐一點250克，都只是AUD26（約$134），蜜糖雪糕（AUD6）再離開！

Bruny Island Honey

地址：2184 Bruny Island Main Rd, Great Bay TAS 7150澳洲（地圖按此）

電話：+61 475893506

有超多款不同的蜜糖，令人眼花撩亂！

臨走前，別錯過品牌的蜜糖雪糕（AUD6）！

布尼島必去手信推介2. Bruny Island Baker：路邊雪櫃無人麵包店

如果上網搜尋布魯尼島打卡位，分分鐘第一個彈出來的會是「Bruny Island Baker」，一個位於路邊的無人麵包店！當中最引人注目的一點，就是酸種麵包都放置在無插電的雪櫃內，客人可以拿取後，再將錢放在旁邊的收集箱。

但別以為這間無人麵包店只是想賣噱頭，因為這些酸種麵包都是柴火烤爐烤製，每個都煙韌鬆軟，帶有陣陣柴火香氣，而且因為使用柴火，天氣跟濕度每日都會有所改變，麵包師必需掌握到烤焗麵包的技巧，絕對不是連鎖店可媲美。除了麵包，還有香料葡萄乾肉桂麵包跟香脆的朱古力餅乾，在離島之前不妨買一個再離開！

Bruny Island Baker

地址：Alonnah TAS 7150（地圖按此）

電話：+61 430439269

有不少遊客跟當地人都會特意到Bruny Island Baker買麵包。

布尼島必去景點

布尼島除了有高質美食，其景色亦是聞名於世，是好好欣賞大自然，呼吸新鮮空氣的好地方。

布尼島必去景點1.Cape Bruny Lighthouse：百年燈塔賞大自然＋野生動物

要說到布尼島最經典的景點，必去位於懸崖邊的Cape Bruny Lighthouse﹐燈塔由1838年建成，是澳洲最古老燈塔之一；如果想欣賞最美的風景，建議大家可以參加AUD25（約$129/位）的導賞團，守塔人會為大家講解燈塔的故事，更會帶領你走到最高處360度欣賞布尼島美景。不過就算不參加導賞團，在燈塔下同樣可以欣賞到布尼島的風景，更有機會看到可愛的野生動物，當中白色小型袋鼠（Wallaby）更只是布尼島最經典的代表性動物！

物！

Cape Bruny Lighthouse

地址：1750 Bruny Island Main Road, North Bruny TAS 7150（地圖按此）

電話：從缺

燈塔有過百年歷史。

雖然現在燈塔已經停用，但亦是布尼島一個重要的地標。

布尼島必去景點2.Truganini Lookout：免費景點！步行10分鐘看The Neck

旅行已經花上了不少錢？Truganini Lookout是條完全免費的觀景台景點！只需10分鐘左右就可以俯瞰The Neck！The Neck是一條非常狹窄的天然沙洲，像一條細腰，把北布尼島和南布尼島連接在一起，而旅客則可以從高空欣賞這種天然景觀， 將塔斯曼海跟大澳洲灣的美景收入眼底。

Truganini Lookout

地址：North Bruny TAS 7150（地圖按此）

電話：從缺

在Truganini Lookout上，可以欣賞到布尼島獨有的風光。

更多相關文章︰

澳洲自由行2025｜新手必看簽證、自駕、App攻略：一文看懂10大必備資訊

澳洲自由行｜5大澳洲城市10大景點推介！新手遊澳指南 夢幻粉紅湖泊、凱恩斯跳傘激流浮潛、咖啡之城墨爾本

除夕倒數2026｜澳洲跨年登上豪華遊船倒數！無遮擋觀賞悉尼港煙火表演

澳洲新機場！首個24小時國際機場 西悉尼國際機場融入原住民及大自然元素

澳洲自由行優惠｜悉尼野生動物園買一送一、人均$81起！更可以與樹熊共進早餐

澳洲旅遊｜塔斯曼尼亞10大親子旅遊景點！世界文化遺產農莊/世界最大植物迷宮/直擊小企鵝返洞穴

伸手黨必看！超齊全紐西蘭入門級旅遊指南｜11項出發前需知︰簽證申請程序、自駕注意事項、實用App推薦

經濟艙都可以「躺平」！紐西蘭航空全新「舒眠艙」2米長空間，飛15小時唔使$2,000

第一次去新西蘭就上手！一文睇清秋天必到景點＋吃喝玩樂推介（包航班資訊）

3間檳城喬治市必訪優質咖啡廳！人生品嘗過的最美味蛋糕｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》

外國旅客最愛哪個台灣夜市？高雄2大夜市打進TOP 10，士林夜市只排第二！

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？