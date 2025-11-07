針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
大癲！Qantas直飛墨爾本MEL連稅來回機票只要$2,999！Yahoo購物專員今年為止睇過最勁減的優惠啊～幫大家到官網睇過1月平日出發的價錢，1月13日香港出發、1月20日回程，一位最平連稅也要$7,797起，對比優惠價$2,999相等於38折優惠，非常抵買！假如你正在計劃一個長假期，澳洲墨爾本就是你的答案。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Qantas直飛墨爾本連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李
香港直飛墨爾本MEL大概要9小時，一趟長途機當然要搭乘舒適、兼有服務態度保證的航空公司。Trip.com在11月12日9pm推出的澳洲航空Qantas優惠機票專為大家而設，香港直飛、不用轉機，每位乘客都有30KG寄艙行李限額，連稅後每人只要$2,999，沒有額外收費，十分划算！要知道Qantas是全世界唯一飛往全部七大洲的航空公司，其飛行安全被多項獨立評鑑機構評為全球最安全的航空公司之一。除此之外，澳洲航空飛機餐都具有當地特色，不但採用澳洲當季食材，還有多款來自澳洲不同產區的得獎葡萄酒，未踏足澳洲就已經可以品嚐到當地美味～相當值得一試！
11月12日9pm泰國亞洲航空曼谷來回機票
優惠價：連稅$2,999
優惠推出日期時間：2025年11月12日9pm
旅遊日期：2025年11月13日至2025年2月28日
更多相關文章：
澳洲自由行｜5大澳洲城市10大景點推介！新手遊澳指南 夢幻粉紅湖泊、凱恩斯跳傘激流浮潛、咖啡之城墨爾本
澳洲自由行2025｜新手必看簽證、自駕、App攻略：一文看懂10大必備資訊
澳洲新機場！首個24小時國際機場 西悉尼國際機場融入原住民及大自然元素
除夕倒數2026｜澳洲跨年登上豪華遊船倒數！無遮擋觀賞悉尼港煙火表演
日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位
白川鄉點燈2026｜名古屋直航機票最平$1,792起！即睇買平價機票攻略
日本二三線旅遊城市推介！別再只去東京大阪 一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼
其他人也在看
台灣桃園機場派消費券！符合條件即可換領、送機場捷運票 免稅店、餐廳都用得兼免費導覽
下次經桃園機場轉機，記得預留時間入境台灣！交通部觀光署由11月1日至2026年10月31日期間，推出「轉機入境・好禮等你（Enter Taiwan, Enjoy a Gift!）」計劃，持外國護照的轉機旅客只要入境停留 24 小時內，即可領取 600台幣 機場消費券。更抵的是同步推出免費半日遊行程，包埋桃園機捷來回票，讓大家用4小時快速體驗台北經典景點。想趁轉機順便食買玩的旅客絕對要mark低。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜10大澳門自助餐優惠合集 低至55折！最抵價$86起嘆盡頂級海鮮美食/燒烤肉類/巴黎人酒店自助晚餐88折買到
想在澳門品嚐各大星級酒店的豐富自助餐，卻又想精明消費，吃得盡興又不傷荷包？不妨參考雙11優惠期間，Yahoo Food小編精選的10間澳門人氣星級酒店自助餐優惠。透過KKday預訂，提前鎖定座位，無需擔心熱門時段一位難求。今次最平$86起即可食到頂級海鮮美食，國際美食，還是精緻甜品，都能一次滿足，讓澳門美食之旅更加盡善盡美！Yahoo Food ・ 20 小時前
雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠
「泰」想去旅行！香港轉涼之際，也是快閃泰國的最佳時機，一來雨季過去，二來當地天氣比較涼爽，跑行程、Shopping也相對輕鬆一點～Yahoo購物專員留意到Trip.com推出泰國機票、酒店套票半價優惠碼，優惠碼適用於2026年3月31日或之前出發的航班及酒店預訂，可以plan定今年聖誕、下年新年及情人節啊！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
名古屋紅葉2025：終極懶人包！12大必去賞楓景點、最佳時間、交通慳錢全攻略
最新名古屋紅葉觀賞全攻略！為你精選12大名古屋市內及近郊必去紅葉景點，附交通、最佳觀賞期及酒店推介。立即上Trip.com預訂機票酒店！Trip.com ・ 21 小時前
東京賞楓新玩法！從庭園、山林到古寺，三條絕美秋日賞楓路線公開
【文京區】小石川後樂園位於東京都文京區的小石川後樂園，為江戶時代初期所築。回遊式的築山泉水庭園，是融合中國風格意匠聞名的日本庭園之一。儘管坐落於熱鬧東京都內，園內靜謐且別具禪意，充滿雅致氛圍，例年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹（イロハモミジ）相繼染...styletc ・ 1 天前
新加坡旅遊局全新大型健康景點 2030年開幕 每年料引200萬名遊客
新加坡旅遊局 (STB)近日宣布，授予 Therme Group Singapore Pte. Ltd. 開發和營運佔地4公頃的全新大型健康景點，預計將於 2030 年開幕。infocast ・ 1 天前
廣島紅葉2025全攻略：10大紅葉景點推薦＋交通路線＆賞楓時間
廣島紅葉賞楓全攻略！精選紅葉谷、縮景園等10大必去景點，解構最佳觀賞期、交通、酒店懶人包。立即上Trip.com預訂機票酒店，規劃你的廣島紅葉之旅！Trip.com ・ 21 小時前
國泰航空擬斥資近70億港元全數回購卡達航空所持股份
【彭博】-- 國泰航空將回購卡達航空所持股份，此前這家中東航空公司提出出售其持有八年的股權。國泰航空在港交所公告中表示，將以69.57%的股份。該交易須獲不少於75%的股東同意。卡達航空於2017年底入股國泰航空，這是其收購英國航空公司所有者IAG SA和南美航空公司Latam Airlines Group SA等主要航空公司股權的更廣泛戰略的一部分。這筆投資是中東航空公司首次入股東亞航企，使總部位於多哈的卡達航空成為國泰航空的第三大股東。國泰航空未披露卡達航空出售持股的原因。卡達航空亦未立即置評。原文標題Qatar Airways Exits Stake in Cathay Pacific After Eight YearsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
京都平酒店｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！京都四星酒店人均$225起｜雙11優惠2025
越臨近雙11，各大平台都會推出不同的折扣優惠。Agoda 由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，日本熱門住宿享低至5折優惠，有計劃到日本旅遊的大家，記得不要錯過這個優惠！Yahoo 旅遊 ・ 32 分鐘前
香港快運與馬來西亞檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運航空宣布與馬來西亞檳城環球旅遊局正式建立戰略合作夥伴關係，雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域開展深度合作，為期兩年，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動。 雙方預計將投放涉及七位數字港元的推廣資源，進行聯合市場推廣、優化航空班次，以及深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。 香港快運今年10月將香港往來檳城航線增至每日兩班，憑藉國泰(00293.HK)的全球網絡，檳城將可無縫銜接超過100個航點，促進雙向客源交流。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
香港快運與檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運宣佈與馬來西亞檳城環球旅遊局(Penang Global Tourism)於2025年10月27日簽署合作備忘錄(MOU)，正式建立戰略合作夥伴關係。雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域展開為期兩年的深度合作，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動，為旅客提供更便捷及多元化的出行選擇。根據合作備忘錄，雙方將投放合共七位數字港元的推廣資源，聚焦以下方向：-聯合市場推廣：啟動線上和線下多渠道的聯合推廣活動，宣傳檳城「世界文化遺產之城」的獨特魅力，包括喬治市建築與街頭藝術、多元美食、海島自然及文創節慶。-班次優化：在既有香港──檳城航線基礎上，評估季節性加班與加大旺季運力，進一步加強檳城與全球主要城市之間的航空連通性，為旅客提供更便捷的出行體驗。-大灣區一站式銜接：深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。香港快運已於今年10月將香港─檳城航線增至每日兩班，為商務、旅遊及探親旅客提供更彈性的選擇。憑藉國泰集團(00293.HK)的全球網絡優勢，檳城將可無縫銜接infocast ・ 1 天前
國泰(00293.HK)正式開通往返香港與長沙直航服務
國泰(00293.HK)公布，昨日(4日)正式開通往返香港與長沙的直航服務。連同旗下低成本航空公司香港快運，集團於内地營運的航點總數增至24個。 長沙是國泰今年在內地新增的第五個航點。此前，國泰航空已開通烏魯木齊航線，而香港快運亦開設常州、義烏及貴陽航線。 為滿足往返香港與內地不斷增長的出行需求，集團持續加密內地重點航線的班次，包括往來北京、廣州、成都和上海。在今年冬季出行高峰期間，每周營運超過330對往返香港與內地的航班。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 19 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 17 小時前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前