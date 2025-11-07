針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
澳洲平機票優惠｜悉尼Qantas來回機票連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
你沒有睇錯，Qantas直飛悉尼來回機票連稅只要$2,999！幫大家到官網睇過1月平日出發的價錢，1月11日香港出發、1月20日回程，一位最平連稅也要$7,333起，對比優惠價$2,999相等於41折優惠，非常抵買！如想今年聖誕、除夕倒數有點新意，Sydney絕對是好選擇，可以快人一步迎接2026年～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Qantas悉尼機票連稅只要$2,999！
香港直飛Sydney悉尼大概要9.5小時，坐長途機要要搭得舒適，就要揀間有服務質素保證的航空公司。推介大家在11月13日9pm到Trip.com搶澳洲航空Qantas優惠機票，香港直飛、不用轉機，每位乘客都有30KG寄艙行李限額，連稅後每人只要$2,999，沒有額外收費，十分划算！
要知道Qantas是全世界唯一飛往全部七大洲的航空公司，其飛行安全被多項獨立評鑑機構評為全球最安全的航空公司之一。除此之外，澳洲航空飛機餐都具有當地特色，不但採用澳洲當季食材，還有多款來自澳洲不同產區的得獎葡萄酒，未踏足澳洲就已經可以品嚐到當地美味～相當值得一試！
11月12日9pm澳洲航空Qantas悉尼來回機票
優惠價：連稅$2,999
優惠推出日期時間：2025年11月13日9pm
旅遊日期：2025年11月13日至2025年2月28日
更多相關文章：
Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
澳洲自由行｜5大澳洲城市10大景點推介！新手遊澳指南 夢幻粉紅湖泊、凱恩斯跳傘激流浮潛、咖啡之城墨爾本
澳洲自由行2025｜新手必看簽證、自駕、App攻略：一文看懂10大必備資訊
澳洲新機場！首個24小時國際機場 西悉尼國際機場融入原住民及大自然元素
除夕倒數2026｜澳洲跨年登上豪華遊船倒數！無遮擋觀賞悉尼港煙火表演
日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位
白川鄉點燈2026｜名古屋直航機票最平$1,792起！即睇買平價機票攻略
日本二三線旅遊城市推介！別再只去東京大阪 一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼
其他人也在看
台灣桃園機場派消費券！符合條件即可換領、送機場捷運票 免稅店、餐廳都用得兼免費導覽
下次經桃園機場轉機，記得預留時間入境台灣！交通部觀光署由11月1日至2026年10月31日期間，推出「轉機入境・好禮等你（Enter Taiwan, Enjoy a Gift!）」計劃，持外國護照的轉機旅客只要入境停留 24 小時內，即可領取 600台幣 機場消費券。更抵的是同步推出免費半日遊行程，包埋桃園機捷來回票，讓大家用4小時快速體驗台北經典景點。想趁轉機順便食買玩的旅客絕對要mark低。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
福岡平機票優惠$599起！不怕熊出沒：11月紅葉、12月聖誕燈飾、1及2月浸溫泉 ｜雙11優惠2025
Trip.com將於11月11日至14日舉行「雙11狂賞」Mega Sale，活期期間每晚9點推出$111起日本來回機票+優惠碼，11月11日首日除有東京一口價機票，同步9點準時推出福岡一口價機票，每位連稅只需$599，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
「鼓浪嶼號」郵輪旅遊優惠低至19折！人均低至$555.5遊日本宮古島／越南下龍灣 住海景房、包全天候飲食｜雙11優惠2025
想來一個悠閒假期，不妨考慮來個郵輪之旅！KKday將於11月7日6pm推出5日4晚「鼓浪嶼號」郵輪假期之旅低至19折雙11優惠，二人同行原價$5,888的郵輪之旅，現人均只需$555.5起，即可出海暢遊日本宮古島或越南下龍灣，入住海景房之餘，更包兩間餐廳全天候餐飲，以及船上娛樂表演。價錢可以說是超抵，大家不妨來一趟說走就走的旅程！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
名古屋紅葉2025：終極懶人包！12大必去賞楓景點、最佳時間、交通慳錢全攻略
最新名古屋紅葉觀賞全攻略！為你精選12大名古屋市內及近郊必去紅葉景點，附交通、最佳觀賞期及酒店推介。立即上Trip.com預訂機票酒店！Trip.com ・ 1 天前
Trip.com優惠碼 2025.11最新優惠 香港Promo Code、機票優惠碼、酒店折扣、信用卡優惠
本文為大家整理最新最齊香港 Trip.com 優惠碼，包括︰各種酒店Promo Codes、機票折扣碼及當地玩樂體驗門票優惠，信用卡優惠Trip.com ・ 54 分鐘前
COP30大會到來 巴西當地「愛情旅館」力拚轉型招待全球與會者
Pousada Acrópole一些汽車旅館的外墻都重新粉刷改頭換面 圓床和色情畫作已從純粹享樂（Só Prazer）的汽車旅館消失。現在，新近繪製的猶如鸚鵡、美洲豹和巨嘴鳥等壁畫，裝飾著外牆。 不久後，一輛輛小型廂型車將接送歐洲和非洲賓客，從汽車旅館行駛20公里抵達貝倫市中心。因為，巴西將於11月10日起在此舉辦聯合國氣候變化大會COP30。 這家汽車旅館老闆克里斯蒂亞諾·里貝羅（Cristiano ...BBC News 中文 ・ 4 小時前
國泰航空擬斥資近70億港元全數回購卡達航空所持股份
【彭博】-- 國泰航空將回購卡達航空所持股份，此前這家中東航空公司提出出售其持有八年的股權。國泰航空在港交所公告中表示，將以69.57%的股份。該交易須獲不少於75%的股東同意。卡達航空於2017年底入股國泰航空，這是其收購英國航空公司所有者IAG SA和南美航空公司Latam Airlines Group SA等主要航空公司股權的更廣泛戰略的一部分。這筆投資是中東航空公司首次入股東亞航企，使總部位於多哈的卡達航空成為國泰航空的第三大股東。國泰航空未披露卡達航空出售持股的原因。卡達航空亦未立即置評。原文標題Qatar Airways Exits Stake in Cathay Pacific After Eight YearsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
香港快運與檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運宣佈與馬來西亞檳城環球旅遊局(Penang Global Tourism)於2025年10月27日簽署合作備忘錄(MOU)，正式建立戰略合作夥伴關係。雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域展開為期兩年的深度合作，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動，為旅客提供更便捷及多元化的出行選擇。根據合作備忘錄，雙方將投放合共七位數字港元的推廣資源，聚焦以下方向：-聯合市場推廣：啟動線上和線下多渠道的聯合推廣活動，宣傳檳城「世界文化遺產之城」的獨特魅力，包括喬治市建築與街頭藝術、多元美食、海島自然及文創節慶。-班次優化：在既有香港──檳城航線基礎上，評估季節性加班與加大旺季運力，進一步加強檳城與全球主要城市之間的航空連通性，為旅客提供更便捷的出行體驗。-大灣區一站式銜接：深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。香港快運已於今年10月將香港─檳城航線增至每日兩班，為商務、旅遊及探親旅客提供更彈性的選擇。憑藉國泰集團(00293.HK)的全球網絡優勢，檳城將可無縫銜接infocast ・ 1 天前
香港快運與馬來西亞檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運航空宣布與馬來西亞檳城環球旅遊局正式建立戰略合作夥伴關係，雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域開展深度合作，為期兩年，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動。 雙方預計將投放涉及七位數字港元的推廣資源，進行聯合市場推廣、優化航空班次，以及深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。 香港快運今年10月將香港往來檳城航線增至每日兩班，憑藉國泰(00293.HK)的全球網絡，檳城將可無縫銜接超過100個航點，促進雙向客源交流。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 23 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 19 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！YAHOO著數 ・ 2 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 22 小時前