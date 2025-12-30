塔斯曼尼亞最大野生動物救援服務中心！專人免費導覽/親自餵食野生動物/任摸袋鼠

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

澳洲塔斯曼尼亞的自然環境一向都是世界聞名，除了有Bruny Island等擁有美景的小島，更是野生動物天堂，想安全地跟野生動物互動？推介大家可以到塔斯曼尼亞最大野生動物救援服務中心，波諾朗野生動物保護區（Bonorong Wildlife Sanctuary），這兒除了有救援小動物服務，每日更有45分鐘免費導覽，以及讓旅客親自與動物互動的機會！

塔斯馬尼亞唯一全天候野生動物救援服務

來到塔斯曼尼亞想親親大自然動物，又不想去普通的動物園？塔斯曼尼亞波諾朗野生動物保護區（Bonorong Wildlife Sanctuary）不僅是動物園，更是塔斯馬尼亞唯一的24小時野生動物救援服務，所有門票收入均用於支持其營運與保育工作。

距離荷巴特大概20至30分鐘車程近，亦是許多遊客前往里奇蒙（Richmond）或羅斯（Ross）小鎮途中的必經之地。

多達數十款救援動物

園區不算很大，但動物種類繁多，好像最著名的袋熊、塔斯曼尼亞袋獾、多種鳥類、針鼴等等，這兒收容的動物大多是受傷、被遺棄或是孤兒野生動物。如果動物有機會康復的話，中心就會原地野放，但如果受傷太重或無法再在野外存活的話，動物就會在中心度過餘生。

設有多個良好的手術室，旅客亦可以透過玻璃觀看救援過程。

平時喜歡夜間出末的塔斯曼尼亞袋獾。

免費導覽45分鐘

比起平日動物園，跟動物距離較遠，這兒與動物的距離明顯較近，而且園區每日都會有4個時段，長達45分鐘的免費導覽，今次在導覽員的指引下，隔着圍欄就可以摸到袋熊！Bonorong Wildlife Sanctuary亦推出了幾個不同的收費導覽團，讓旅客可以近距離與動物們接觸、餵食或拍照，亦為想觀賞夜間動物的旅客準備了夜間導覽團。

園區內有數隻袋熊。

樣子都超級可愛！

有不少動物都是放養，旅客可以以相當近的距離觀賞。

與受傷動物互動

這次參加的導覽團接觸到2隻受傷的針鼴Luigi跟Tamagotchi；這兩隻針鼴相當親人，可惜Luigi只有三隻腳，Tamagotchi遇到車禍並患有白內障，無法看清事物，因此牠們將受到園區保護直至終老。旅客可以餵食以及觸摸牠們，絕對是一個難能可貴的體驗，如果帶上小朋友的話，更是一個相當難忘的生命教育！沒時間參加導覽團？在入園時，旅客會免費獲得袋鼠零食，這時就可以到袋鼠區自由跟袋鼠互動！

可以親身與野生動物互動！

這兒的袋鼠都勁休閒，大家可以放心餵食跟摸摸牠們。

離開前，記得到手信店買紀念品。

波諾朗野生動物保護區（Bonorong Wildlife Sanctuary）

地址：593 Briggs Rd, Brighton TAS 7030（地圖按此）

電話：+61 362681184

