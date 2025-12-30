塔斯曼尼亞最大野生動物救援服務中心！專人免費導覽/親自餵食野生動物/任摸袋鼠

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
去塔斯曼尼亞想親親動物？推介大家可以到塔斯曼尼亞最大野生動物救援服務中心Bonorong Wildlife Sanctuary，園區的入場費全數都是用來作營運及救援動物之用，即睇Yahoo專訪：
澳洲塔斯曼尼亞的自然環境一向都是世界聞名，除了有Bruny Island等擁有美景的小島，更是野生動物天堂，想安全地跟野生動物互動？推介大家可以到塔斯曼尼亞最大野生動物救援服務中心，波諾朗野生動物保護區（Bonorong Wildlife Sanctuary），這兒除了有救援小動物服務，每日更有45分鐘免費導覽，以及讓旅客親自與動物互動的機會！
塔斯馬尼亞唯一全天候野生動物救援服務
來到塔斯曼尼亞想親親大自然動物，又不想去普通的動物園？塔斯曼尼亞波諾朗野生動物保護區（Bonorong Wildlife Sanctuary）不僅是動物園，更是塔斯馬尼亞唯一的24小時野生動物救援服務，所有門票收入均用於支持其營運與保育工作。
多達數十款救援動物
園區不算很大，但動物種類繁多，好像最著名的袋熊、塔斯曼尼亞袋獾、多種鳥類、針鼴等等，這兒收容的動物大多是受傷、被遺棄或是孤兒野生動物。如果動物有機會康復的話，中心就會原地野放，但如果受傷太重或無法再在野外存活的話，動物就會在中心度過餘生。
免費導覽45分鐘
比起平日動物園，跟動物距離較遠，這兒與動物的距離明顯較近，而且園區每日都會有4個時段，長達45分鐘的免費導覽，今次在導覽員的指引下，隔着圍欄就可以摸到袋熊！Bonorong Wildlife Sanctuary亦推出了幾個不同的收費導覽團，讓旅客可以近距離與動物們接觸、餵食或拍照，亦為想觀賞夜間動物的旅客準備了夜間導覽團。
與受傷動物互動
這次參加的導覽團接觸到2隻受傷的針鼴Luigi跟Tamagotchi；這兩隻針鼴相當親人，可惜Luigi只有三隻腳，Tamagotchi遇到車禍並患有白內障，無法看清事物，因此牠們將受到園區保護直至終老。旅客可以餵食以及觸摸牠們，絕對是一個難能可貴的體驗，如果帶上小朋友的話，更是一個相當難忘的生命教育！沒時間參加導覽團？在入園時，旅客會免費獲得袋鼠零食，這時就可以到袋鼠區自由跟袋鼠互動！
波諾朗野生動物保護區（Bonorong Wildlife Sanctuary）
地址：593 Briggs Rd, Brighton TAS 7030（地圖按此）
電話：+61 362681184
