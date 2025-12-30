塔斯曼尼亞海鮮船開箱！任食即開野生海膽/巨型鮑魚/任飲7小時（附價錢＋預約方法）（有片）

焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

塔斯曼尼亞不止有生蠔！想食更多新鮮及野生海鮮，不妨預約海鮮船，即睇Yahoo Food實試開箱海鮮船：

澳洲塔斯曼尼亞天然資源豐富，出產的海鮮更是高質。作為海鮮迷的你，想食到最新鮮美味的塔斯曼尼亞海鮮，推介大家可以參加塔斯曼尼亞海鮮船，除了有海鮮食，酒水任飲，船長更會即時落水捕時令海鮮！加上現在正是塔斯曼尼亞夏天時間，出海嘆着微風食海鮮，絕對是慰藉身心靈的最佳的度假方案！

👇🏻立即睇片

步行即到集合點

如果想參加海鮮船﹐建議大家可以前一日入住荷伯特（Hobart）的酒店，因為海鮮船在早上9點半左右就會在位於市區的憲法碼頭（Constitution Dock）出發，直至下午4點半左右回程﹐如果大家居住在荷伯特酒店，就可以步行至集合點，十分方便。

在碼頭就看到海鮮船。
在碼頭客服中心集合。

過百隻生蠔任食

一上船，船長Thomas就簡單介紹一下今天出發的海域，再開船到附近的岩石群，介紹塔斯曼尼亞的大自然風光，給大家時間打卡。但海鮮船的重點當然是食海鮮，那天一上船，Thomas先倒出過百隻生蠔，除了生食外，還有用白酒烹調！

一上船，船長跟船員就馬不停蹄開生蠔。

船上即席料理多種食法

除了塔斯曼尼亞最出名的生蠔，船上還有準備魷魚、吞拿魚、煙燻吞拿魚等，而且刺身以外，船員們還會爆炒各種海鮮，好像龍蝦就作三食，包括刺身、爆炒跟水煮！更細心地把龍蝦腳的肉都挑出來，再配上龍蝦膏牛油汁食用，極為滋味！而且船上準備了十多款酒水跟無酒精飲品，好像當地葡萄酒、Jansz Sparkling氣泡酒、Moo Brew精品啤酒、Willie Smiths蘋果酒和當地產的有機果汁，同樣是任飲。邊食海鮮邊飲酒，絕對是人生一大樂事。

爆炒魷魚超爽口！
平時澳洲龍蝦在香港售價不菲，在船上可以放心勁食！
除了刺身，船員還特意將龍蝦膏變成醬汁，超級惹味！

船長親自捕捉野生海鮮

在開船不久後，Thomas換上潛水衣，親自下海為旅客找尋野生海鮮，當日他就花上45分鐘，找來超巨型的澳洲黑邊鮑跟海膽。他表示，由於澳洲有嚴格規定，野生鮑魚必需長大到一個指定尺寸才能捕捉，因此當日捕捉上來的鮑魚全部都比手掌大，有一隻更是與臉蛋差不多大！

船長Thomas親自落海捉海鮮。
比手掌更大隻的澳洲黑邊鮑！
Thomas更特意將鮑片打壓後再煮，以免鮑片太硬。
爆炒的鮑魚粒佐酒一流！

野生海膽即開即食

鮑魚以外，這天Thomas更找到塔斯曼尼亞海膽，旅客可以拿着打卡，船員會簡單講解後，再幫助打開洗淨，每啖都是鮮甜的海膽味，絕對是人生吃過最新鮮的海膽！整個海鮮船之旅大概7小時左右，Thomas表示大概有50%旅客都是來自香港人，當日整團7人亦都是香港人，亦因為很多港人預訂的關係，Thomas跟另一位船員都懂得不少廣東話，船員跟旅客都相談甚歡，7小時的旅程眨下眼就過！海鮮船每人價錢約$3,600，雖然價值不菲，但全程無需動手，亦能欣賞塔斯曼尼亞獨有的大自然風光，物有所值！

大家可以親手拿着海膽打卡拍照！
船員會為大家講解。
海膽超鮮甜美味。

