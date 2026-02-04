澳洲 13 歲男童獨游數小時求援 全家獲救 男童：只是做了必須要做的事︱Yahoo

澳洲 13 歲男童 Austin Appelbee。(Briana Shepherd/ABC via AP)

【Yahoo新聞報道】澳洲一名 13 歲男童 Austin Appelbee 與家人在海邊玩水期間，因突如其來的強風及海流被捲離岸邊，母親與兩名年幼弟妹在外海漂流之際，男童毅然獨自游泳數小時返回岸上報警求助，令一家四口全數獲救。男童強調自己並非英雄，只是「做了必須要做的事」。

綜合外媒報道，事發於西澳州南部的喬格拉夫灣（Geographe Bay），該名男童與 47 歲母親 Joanne Appelbee、 12 歲弟弟 Beau Appelbee 及 8 歲妹妹 Grace Appelbee 上周五一同在海上玩直立板及獨木舟，其間受強風吹襲，眾人被吹離岸邊，家人被迫滯留於距離岸邊約 4 公里的海面。

母親表示，當時子女「游得稍為遠了一點」，其後風浪加劇，船槳遺失，情況在短時間內急轉直下。眼見一家人愈漂愈遠，祖安妮決定讓 Austin 嘗試返回岸上求助，惟當時未察覺獨木舟已受損入水。

翻側失船槳 男童抱獨木舟漂浮

Austin 回憶，獨木舟途中翻側，他更失去船槳，只能以手划水，一度成功控制方向，其後再次翻艇。他抱着翻轉的獨木舟在海上漂浮，意識到情況愈來愈危險，當時已在海上逗留約數小時。

游泳期間祈禱、唱聖詩

期間，Austin 已看不到家人。母親與另外兩名子女繼續在海上漂流，浪勢逐步增強，天色轉暗，雖然全員穿着救生衣，但沒有食物及食水。母親一度以為 Austin 已安全上岸，隨着時間過去仍未見救援，開始擔心自己的決定是否正確。

最終，Austin 放棄獨木舟，游畢最後約 4 公里返回岸邊，其間更因救生衣影響游泳而將其棄置。他形容，過程中只能靠祈禱、唱聖詩及不斷提醒自己家人仍在海上等待。

Austin 於約傍晚 6 時抵岸，找到母親的手袋並致電求助，其後因體力不支昏倒，被送往醫院。他致電父親時仍未知母親及兄妹是否生還，直至稍後接獲通知，得悉三人已被救援人員尋回。

警方表示，Austin的決心與勇氣最終拯救了母親及兄妹的性命。(ABC via AP)

雙腿嚴重酸痛需暫以拐杖輔助

母親及兩名子女最終被救援船隻發現，當時三人已在海上漂流約 14 公里。一家四口其後被送院治理，均只受輕傷。Austin 已重返校園，但因雙腿嚴重酸痛需以拐杖輔助行走，形容整段經歷是一場「艱苦的戰鬥」，並將功勞歸於救護人員及緊急服務的迅速回應，又形容自己「不覺得是英雄，只是做了必須要做的事」。

當地海上救援組織負責人形容 Austin 的行為「近乎超人」，警方亦表示他的決心與勇氣最終拯救了母親及兄妹的性命。