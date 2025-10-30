澳洲 17 歲板球員訓練時遭球擊中頸部 送院搶救 2 日後不治 10 年前曾現同類悲劇︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】澳洲墨爾本一名 17 歲青少年板球員在訓練時被球擊中頸部，不治身亡。死者名為奧斯汀（Ben Austin），事發於前日（28 日）下午，他當時在墨爾本東部的板球練習場內練習，雖然戴上頭盔，但未使用頸部護具，結果被一個以手持發球器拋出的板球擊中頸部。

綜合外媒報道，急救人員於當地時間下午約 5 時接報到場，奧斯汀被送院後情況危殆，延至今日（30 日）宣告不治。奧斯汀父親表示，家人對愛兒離世「感到極度悲痛」，形容這場悲劇令家人支離破碎。他又表示，雖然悲痛，但感到一絲安慰，因為兒子離世時正做着他多年以來最愛的事——與朋友一起打板球。

他指，家人亦正關懷當時在練習網中投球的隊友，稱「這宗意外影響了兩名年輕人，我們的心與那位隊友及其家人同在」。他同時感謝當地板球社群的支持，並讚揚急救人員及醫療團隊的努力。

在墨爾本的板球練習網旁，擺放着悼念物。(Photo by William WEST / AFP)

青少年板球圈中頗有名氣

維多利亞板球協會行政總裁 Nick Cummins 表示，這是「極為艱難的時刻」，並稱球擊中奧斯汀的方式與 10 年前澳洲板球員 Phillip Hughes 遇難事件相似。修斯於 2014 年在雪菲爾盾賽中被球擊中頸部身亡，其死因調查最終無人需負責，但事件促使板球安全裝備有所改善。

Cummins 又形容，奧斯汀是位有才華的球員、受歡迎的隊長和備受尊重的隊友，在墨爾本東南部的青少年板球圈中頗有名氣，「看見一個年輕生命在做他最熱愛的事情時被奪去，實在令人心碎」。

奧斯汀效力的芬特里古利板球會在社交平台上致意，讚揚他為許多人帶來歡樂，並呼籲球迷與朋友「為 Ben 舉起球棒」，仿效當年悼念修斯的方式。奧斯汀亦是華弗利公園鷹隊少年足球會的球員，曾上陣超過 100 場，該會形容他「友善、尊重他人且球技出眾」。

