澳洲人氣Kingland純素乳酪登陸香港！$39起歎希臘式風味 無奶/低敏/減肥必食（附售賣點）

對於有乳糖不耐症，或者正在進行純素飲食（Vegan）的朋友來說，想找一款好味又濃郁的乳酪往往是個難題。好消息！在澳洲擁有近40年歷史的人氣豆製品品牌 Kingland 正式宣佈登陸香港 ，帶來一系列「純素豆製乳酪」，主打無奶、無麩質且非基因改造，即睇款式及售賣地點！

澳洲國民級品牌：非基因改造大豆＋益生菌加持

市面上的植物奶乳酪有時口感會較稀，但 Kingland 這款新品主打媲美傳統乳酪的絲滑口感 。品牌創立於 1987 年，是澳洲亞太區首屈一指的植物性食品生產商 。Kingland 全系列採用 100% 澳洲種植的非基因改造大豆 製成 ，對於注重食安的香港人來說是一大加分位。營養方面，它不含乳製品、乳糖、膽固醇及麩質，更特別加入了 活性益生菌及鈣質 。產品在澳洲聯邦政府的健康之星評級系統（Health Star Rating）中獲得不低於 4.5 星的評價 ，絕對是新年「Detox」或敏感體質人士的早餐救星。

兩款包裝多種口味：希臘式濃厚 vs 清新果香

今次登陸香港的 Kingland 乳酪分為兩大系列，滿足不同口味需求：

1. 希臘風味豆製乳酪 (500g 家庭裝)｜售價：$69 這款主打質感香滑濃厚（Creamy），適合用來做 Overnight Oats 或配搭堅果。

經典原味 (Natural)：百搭之選，自由配搭水果。

澳洲人氣Kingland純素乳酪登陸香港！$39起歎希臘式風味 無奶/低敏/減肥必食（附售賣點）

芒果蜜桃 (Mango & Peach)：熱情酸甜，開胃首選。

澳洲人氣Kingland純素乳酪登陸香港！$39起歎希臘式風味 無奶/低敏/減肥必食（附售賣點）

蘋果肉桂 (Apple & Cinnamon)：味道香甜濃郁，帶有節日氣氛。

澳洲人氣Kingland純素乳酪登陸香港！$39起歎希臘式風味 無奶/低敏/減肥必食（附售賣點）

2. 水果豆製乳酪 (250g 輕盈裝)｜售價：$39 份量較細，口感綿密，適合帶回公司做下午茶或輕盈小食。

香芒蜜桃 (Mango & Peach)

士多啤梨 (Strawberry)

澳洲人氣Kingland純素乳酪登陸香港！$39起歎希臘式風味 無奶/低敏/減肥必食（附售賣點）

可持續發展：食得好同時愛地球

除了對身體好，選擇植物基乳酪也是對地球的一種溫柔。Kingland 指出，與傳統牛奶乳酪相比，其豆製乳酪的生產過程可 減少高達 70% 溫室氣體排放，並節省約 90% 的水和土地使用，更能達致零甲烷排放 。在 2026 年，環保飲食已成大趨勢，這款產品正好符合可持續發展的理念。

售賣點及詳情

想試的朋友不用特地找代購，現在於全港多間超市已經買到！

品牌： King International (Kingland)

產品： 純素豆製乳酪系列

建議零售價： $39 (250g) / $69 (500g)

售賣點： Oliver’s The Delicatessen、指定 Market Place、3hreeSixty 及惠康 (Wellcome) 分店

