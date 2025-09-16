澳洲16歲以下社群禁令 坎培拉：不要求平台驗證所有用戶年齡

（法新社雪梨16日電） 澳洲立法禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體，坎培拉今天表示，當局不會要求社群媒體巨擘驗證所有用戶年齡。

坎培拉指出，像臉書（Facebook）、Snapchat、TikTok和YouTube這樣的平台必須採取「適當措施」，阻止兒童存取這些應用程式（App）。

在防制網路傷害方面，澳洲一直走在全球前端，但現行立法幾乎沒有關於這項禁令應該如何執行的細節。專家擔心，這將成為一項難以落實的象徵性立法。

社群媒體業者也形容這些法律「模糊」、「有問題」且「過於倉促」。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）今天表示，社群媒體公司必須採取「適當措施」，來偵測並停用未成年使用者的帳號，防止其重新註冊，並為用戶提供申訴管道。

她說：「我們無法控制海洋，但我們可以管制鯊魚，今天，我們將向世界各國展現我們打算如何做到。」

根據澳洲新法規，未遵守法令的社群媒體業者最高可處4950萬澳元（約新台幣10億1128萬元）罰款。

澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commission）委員葛蘭特（Julie Inman Grant）指出，社群媒體平台不需進行全面的年齡驗證，因為他們可以利用現有數據可靠地推斷用戶年齡。

她還說，如果要求平台重新驗證每個使用者的年齡，是不合理的舉措。

葛蘭特補充說，這些公司沒有理由不遵守相關法規，因為他們的資源與規模在全球名列前茅，有能力做到這一點。

谷歌（Google）與臉書母公司Meta尚未立即回應置評請求。

eSafety今年2月警告，自2024年1月以來，有95%年齡介於13至15歲的青少年通報至少使用過一個社群媒體平台，實際數字可能更高。（編譯：劉文瑜）