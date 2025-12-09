宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
澳洲16歲社群禁令上路在即 Reddit：不合理但會遵守
（法新社雪梨9日電） 社群網站Reddit今天強烈譴責澳洲即將上路的16歲社群平台禁令，稱其「在法律上站不住腳」，但表示會遵守這項具里程碑意義的限制措施。
澳洲這項全球首創的社群媒體禁令將於12月10日生效，將限制16歲以下青少年使用全球最受歡迎的社群平台與網站，包括TikTok、Instagram（IG）、YouTube與Reddit。
Reddit在聲明中表示：「儘管我們不認同這項法律的適用範圍、有效性與對用戶隱私造成的影響，但自12月10日起，我們將根據相關要求做出部分調整。」
有媒體報導Reddit考慮在最後關頭提出「法律挑戰」，公司拒絕對此置評。 Reddit表示，這項禁令在法律上站不住腳。
Reddit在聲明中說，限制帳號權限及對用戶進行身分驗證的做法，不僅會侵害個人言論自由與隱私權，也削弱了現有帳號應有的保護措施。
Reddit認為，澳洲政府將這個以匿名發文和討論為主、使用者多為成人的平台納入16歲以下者禁用的社群平台名單，既不合理、違反立法初衷，也忽略了其他更應受到規範的平台。
Reddit說，將使用「年齡預測模型」篩出未成年使用者，所有被判定為未滿16歲者創建的帳號都將被停用。
此外，Reddit也將針對全球18歲以下用戶推出強化版安全功能。（編譯：劉文瑜）
