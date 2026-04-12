澳洲18歲新星高特200米飆19秒67 本季全球最快
（法新社雪梨12日電） 澳洲田徑錦標賽今天舉行，18歲的短跑新星高特在男子200公尺決賽跑出驚人的19秒67奪金，不但再次刷新澳洲全國紀錄，也是本季全球最快成績。
墨菲（Aidan Murphy）也突破20秒大關，以19秒88摘銀。這兩人的成績都是在每秒1.7公尺順風的合法條件下達成。
根據世界田徑總會（World Athletics）規定，正式短跑紀錄的順風上限為每秒2.0公尺。
高特（Gout Gout）在雪梨奧林匹克公園田徑中心賽後表示：「這就是我一直等待的時刻。我們澳洲有許多優秀的運動員，能夠和這些選手較量，彼此激勵，突破極限。兩名澳洲選手跑進20秒，這真的很不可思議。」
高特也跑出男子20歲以下史上第二快紀錄，僅次於美國選手奈頓（Erriyon Knighton）2022年創下的19秒49。
高特今天的表現超越了世界紀錄保持人牙買加名將波特（Usain Bolt）20歲前的最佳成績，波特在2004年曾寫下19秒93的紀錄。
高特2024年在澳洲全國學校田徑錦標賽上以20秒04成績聲名大噪，打破諾曼（Peter Norman）自1968年奧運以來保持的20秒06全國紀錄，也是有史以來16歲選手的最佳紀錄，外界也因此將他與「閃電」波特相提並論。
此後他進一步將成績提升至20秒02，而今天是他首度在符合順風條件下打破20秒大關。
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