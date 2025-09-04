澳洲KOL遊日偷飲祭品啤酒 澳洲駐日大使館促尊重當地習俗 當事人拍片道歉｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】一名澳洲 YouTuber 遊日時，在山梨縣一個公眾墳場拍片，期間飲用置於墳墓上的一罐用於拜祭先人的麒麟啤酒，事件引發公憤。澳洲駐日大使館就事件發文，呼籲旅客尊重當地文化，避免不當行為。涉事 YouTuber Lochie Jones 其後在社交平台拍片道歉。

事件發生於富士山西北面的山梨縣，Lochie Jones原定前往「自殺森林」探險，期間走進一處墓地，Jones走到墓碑前，見到擺放的麒麟啤酒，便拋硬幣決定是否飲用，最後打開罐子喝下，並在墓前大聲打嗝，離開前更放下香煙，稱「不會讓他空手，我給了一些萬寶路」。

在日本文化中，墓前供品屬於對亡者的敬意，不是供訪客享用，該行為被視為嚴重不敬，猶如「偷走死者的東西」。影片公開後，網上出現大量批評，有人留言斥「在別國褻瀆墓地，拿走死者親人留下的供品，非常可恥」；亦有網民稱會報警，「墓地是神聖的地方，希望當局禁止他再入境」。

澳洲駐日大使館周二時在 FB 發文，強調會與日本當局合作，確保澳洲旅客遵守當地法律及規矩，並呼籲訪日人士保持合宜行為。

據報山梨縣富士吉田警署已著手調查影片，並「確認事實」。

Jones 事後在 Instagram 上發佈道歉片段，稱「如果你覺得我褻瀆了你的親人，我感到抱歉，這是一個錯誤」。

不過，他的道歉同時夾雜對日本文化的批評言論，「賭博和吸煙被詆毀，但你們的文化及戀童癖的正常化正在將惡魔力量引入主流」言論再度引起大量批評。

來源：Japan Today 、SBS