澳網梅迪維夫鏖戰5盤 力克馬洛桑晉16強

（法新社墨爾本23日電） 3度拿下澳洲網球公開賽亞軍的梅迪維夫（Daniil Medvedev），今天在先丟兩盤的劣勢下後來居上，鏖戰5盤擊退未列種子的匈牙利選手馬洛桑（Fabian Marozsan），晉級16強。

列為第11種子的俄羅斯選手梅迪維夫，今天經歷3個小時又43分鐘的苦戰，終場以6比7（5/7）、4比6、7比5、6比0與6比3勝出。

梅迪維夫下一輪將迎戰第25種子勒納．田（Learner Tien）。美國小將勒納．田以7比6（11/9）、6比4、6比2，直落三拍落葡萄牙選手波傑斯（Nuno Borges）。

這是前世界球王梅迪維夫生涯第5度在落後兩盤的頹勢下逆轉獲勝。

曾在2021年美國公開賽封王的梅迪維夫說：「這是一場非常艱辛的比賽。我撐住了，對此我感到很開心。」

梅迪維夫說：「他打得真的很好，我當時心想，如果我輸了，那就輸了，但我還是會奮戰到底。」

脾氣有時火爆的梅迪維夫，對自己能控制住易怒的情緒感到欣慰。他說：「我確實讓自己保持冷靜，即使在第5盤也是如此，還能在第5盤打出一些漂亮的球。」