澳網混雙 地主擊敗法國組合衛冕

（法新社墨爾本30日電） 澳洲地主選手加德基（Olivia Gadecki）和皮爾斯（John Peers）今天擊敗法國組合美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）和吉納德（Manuel Guinard），成為自1988-89年來首對成功衛冕澳洲網球公開賽混合雙打冠軍的搭檔。

他們在拉佛球場（Rod Laver Arena）以4比6、6比3、10比8勝出。

這是皮爾斯生涯第3座大滿貫賽混雙冠軍，加德基則是第2冠。

上一對成功衛冕的選手是捷克的諾弗娜（Jana Novotna）與美國的皮尤（Jim Pugh）。