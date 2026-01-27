澳網男單茲韋列夫24記愛司發威 擊敗美國新秀晉4強

（法新社墨爾本27日電） 去年的澳洲網球公開賽亞軍茲韋列夫（Alexander Zverev）今天靠著強勁發球火力闖進澳網4強，他以24記愛司球（ace）壓制對手美國新秀勒納．田（Learner Tien）。

茲韋列夫以6比3、6比7（5/7）、6比1、7比6（7/3）勝出，將在決賽對上世界排名第1的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）或地主希望德米瑙爾（Alex de Minaur）。

現年28歲、世界排名第3的德國好手茲韋列夫，渴望贏得生涯首座大滿貫冠軍，去年他在澳網冠軍戰中被義大利名將辛納（Jannik Sinner）擊敗。

茲韋列夫說：「如果沒有那些愛司球，我今天大概不會贏。」他這場比賽送出24記愛司球，只出現1記雙發失誤。他說：「很滿意我的發球表現。」

他表示：「勒納．田在底線的表現真的不可思議，他的打法很驚人。」

這場8強賽在拉佛球場（Rod Laver Arena）以關閉屋頂方式進行，以躲避外頭預計高達攝氏45度的高溫。

來自加州、世界排名第29的勒納．田，是男單籤表中晉級8強最低排名球員。

勒納．田年僅20歲，也是所有澳網參賽球員中最年輕的一位，這也是他職業生涯首度闖進大滿貫8強賽事，堪稱生涯至此最重要的一戰。

相較之下，茲韋列夫的大滿貫賽事經驗豐富，但他至今尚未摘下4大賽中的任何一冠。

茲韋列夫曾在2020年美國公開賽拿下亞軍，2024年則在法國網球公開賽再次屈居第2。

經驗老到的茲韋列夫開賽就取得優勢，在首盤以4比2破發領先，順利拿下第1盤。

勒納．田2025年11月斬獲職業生涯首座ATP冠軍，現由1989年法國網球公開賽冠軍張德培（Michael Chang）執教。

他在第2盤和茲韋列夫打得難分難解。雙方互保發球局，進入搶七，茲韋列夫一度5比3領先，但勒納．田毫不氣餒、積極防守，成功追平並逆轉，搶下第2盤。

在觀眾聲援下，勒納．田在第3盤氣勢如虹，然而茲韋列夫的發球依舊無懈可擊，並僅花28分鐘便橫掃該盤，勒納．田的非受迫性失誤也逐漸增加。

第4盤時張德培在場邊不斷指導，讓勒納．田重整旗鼓，並在6比5時握有1個盤末點，但茲韋列夫及時化險為夷，把戰線拖進搶七。最終，在強勢發球帶動下，茲韋列夫迅速拿下搶七，順利晉級。