澳網青年組 朱鍇泓盤數1比2負盧蘭尼男單八強止步(吳紀恩報道)

【Now新聞台】澳洲網球公開賽青年組，17歲港將朱鍇泓先贏一盤下倒輸，盤數1比2，不敵哈薩克的盧蘭尼，八強止步。

戴白帽朱鍇泓超越黃澤林殺入澳網青年組八強，第一分是時速208公里「ACE」。處子大滿貫過三關，擊敗希臘、澳洲以及羅馬尼亞代表，挑戰八號種籽盧蘭尼，第一盤贏在8次主動得分。

大意失誤23對13，朱鍇泓多一點，但各自有兩次破發機會，把握到這次就夠，盧蘭尼打落網，朱鍇泓一度拉開到5比2。

休息期間，盧蘭尼要召喚醫療人員按摩背部，朱鍇泓第一發球得分率六成八，與對方不相伯仲，6比3先拔頭籌。

廣告 廣告

大家都2008年7月出世，朱鍇泓細21日，青年排名48，低過對方的12位。第二盤一來互破發球局，盧蘭尼帶傷繼續表現回勇，這盤主動得分11對5，網前截擊成功率百分之一百。

朱鍇泓局數落後4比5時救回4個決勝分，成功保發，但去決勝局仍然劣勢。去年全運會代表港隊男團青年組取得銅牌，累積打了41場賽事，多過33場的對手，但大好形勢打了出界，盧蘭尼細分贏7比4扳平。之後他乘勝追擊，第一局就打破朱鍇泓發球局，一度領先3比0。

朱鍇泓全場21次主動得分，多過17次的盧蘭尼，局數兩度追近到3比4及4比5。

盧蘭尼再要醫療暫停敷冰，不過仍然保著領先優勢，大意失誤62對43是朱鍇泓輸波關鍵之一，決勝分對猜多板之後打出界，盧蘭尼贏6比4，盤數反勝2比1躋身四強，朱鍇泓在澳網青年組八強止步，但已是港將歷來最佳成績，之後會返香港，下周出戰台維斯盃世界一組附加賽對芬蘭。

#要聞