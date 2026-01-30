獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
澳網熱潮掀「網球風穿搭」！Jisoo、Rosé私下也戴的New Era帽新出「AO澳網系列」
澳洲網球公開賽（Australian Open）在每年1月最後星期在澳洲墨爾本公園的室外硬地球場舉行。這場網球四大滿貫賽事，除了引來一眾網球迷去朝聖，同時也掀起網球運動穿搭熱潮！不少時尚品牌都推出澳網系列，其中明星偶像如BLACKPINK Jisoo、Rosé私下也戴New Era就出了澳網系列，共14款設計，一起來看看！
從1920年開始引領時尚生活潮流的美國帽牌巨人NEW ERA，出了全新2026澳洲網球公開賽系列，14款設計有經典帽型9SEVENTY 、街頭必備9FORTY及復古質感9TWENTY。設計除了提供白色、灰色及深藍色等多款純色選擇外，更巧妙融入了「Australian Open Melbourne Since 1905」字樣與網球圖案刺繡，致敬這場百年大滿貫的賽事。
NEW ERA AUSTRALIAN OPEN - 2026 系列 $329
