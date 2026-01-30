澳網熱潮掀「網球風穿搭」！Jisoo、Rosé私下也戴的New Era帽新出「AO澳網系列」

【Now Sports】今屆澳洲網球公開賽男單4強球手全部誕生，結果由頭4名種子包辦所有席位，其中2號種子的冼拿周三8強面對美國的舒爾頓，該意大利球手以直落3盤，6:3、6:4及6:4，總盤數3:0勝出，搭上準決賽尾班車，將會鬥祖高域。2號種子的冼拿（Jannik Sinner）今場遇上8號種子的舒爾頓，持續他在墨爾本賽場威力，挾著過去兩屆冠軍氣勢，整場比賽打起上來都沒受到太大威脅，尤其球賽於當地稍後時間開波，氣溫下降，使冼拿受到高溫影響體能因素也沒有了。舒爾頓在晉級8強路途上，只失了一盤，但來到這場比賽，不斷改變打法也難以破冼拿，加上出現33次無壓力失誤，被冼拿把握機會破發，最終8強止步。冼拿已經9次打入大滿貫準決賽，包括近6次都能躋身這個階段，而他力爭在澳網3連霸的最後階段，會先於4強對祖高域，意大利球手在準決賽階段遇上祖高域往績亦佔優，2024年澳網、2025法網及溫網，都能擊敗祖高域，這場4強將於周五上演。冼拿賽後說：「我們會日復日檢討，我感到慢慢好起來，體能上也好了很多。我與祖高域都知道挑戰在哪裡，這就是我們朝早起身訓練原因，成為一位網球員及一個人，很幸運在這個年代仍有祖高域

