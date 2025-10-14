澳航遭黑客竊取客戶資料 私隱署確認約2萬港人受影響

【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署確認，澳洲航空公司早前遭黑客竊取客戶資料事件，個人資料私隱專員公署確認約2萬名香港客戶受影響，涉及的個人資料包括姓名、性別、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、健康資料、飛行常客號碼、餐飲偏好及特殊援助請求。

澳洲航空已就事件通知受影響人士，並將於本月內向公署提交進一步資料。澳航日前確認，黑客把570萬客戶的個人資料外洩至暗網，私隱署指會進一步跟進，以了解是否有香港客戶的個人資料被外洩至暗網，以及受影響的人數和個人資料。

廣告 廣告

私隱署亦關注社交媒體平台Discord第三方客戶服務供應商遭遇駭客入侵，引致部分客戶個人資料外洩的事件，已主動聯絡相關機構展開循規審查，以了解事故涉及的香港用戶人數及受影響的個人資料詳情。

私隱公署就澳洲航空和Discord資料外洩事故，各接獲兩宗查詢，未有接獲投訴。該署提醒可能受影響的人士提高警惕，並採取措施保障個人資料私隱。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】