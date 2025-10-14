妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
澳航遭黑客竊資料 約 2 萬港人受影響 月內向私隱署交資料｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】澳洲航空公司（Qantas）日前表示，早前遭黑客竊取的 570 萬名顧客資料已被洩漏至網絡。私隱專員公署表示，據相關機構提交的資料，初步顯示事件導致約 2 萬名香港客戶的個人資料受影響，涉及姓名、性別、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、健康資料、飛行常客號碼、餐飲偏好及特殊援助請求。
私隱專員公署表示，於 7 月 9 日接獲澳洲航空的資料外洩事故通報，已根據既定程序就事故展開調查。根據相關機構提交的資料，初步顯示該事件導致約 2 萬名香港客戶的個人資料受影響。公署指澳航已通知受影響人士，並將於本月內向公署提交進一步資料。
私隱署接兩宗查詢
澳航指 570 萬客戶的個人資料外洩至暗網，私隱專員公署表示會進一步與機構跟進事故，了解受影響的香港客戶的個人資料有否被外洩至暗網，以及所涉及的人數和受影響的個人資料。公署就澳航資料外洩事故，接獲兩宗相關查詢，未有接獲投訴。
此外，社交媒體平台 Discord 於 10 月 3 日發布公告稱，其第三方客戶服務供應商遭遇駭客入侵，部分客戶的個人資料外洩。事件影響了部分曾與客服支援團隊或信任與安全團隊聯繫過的 Discord 用戶，涉及用戶姓名、用戶名稱、電郵地址、聯絡資料、支付資訊、信用卡後四位數字、交易歷史、IP 地址、聊天記錄，並包含全球約 7 萬名用戶用於證明年齡的身分證件照片。
私隱專員公署表示，未有接獲相關機構的資料外洩事故通報，但公署已主動聯絡機構展開循規審查，以了解事故涉及的香港用戶人數及受影響的個人資料詳情。就 Discord 資料外洩事故，公署接獲兩宗相關查詢，未有接獲投訴。
其他人也在看
翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠
翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 4 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 6 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 16 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 21 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
在中國水土不服的「小籠包刺客」 在美國卻賣爆了
享譽全球的中式餐飲巨頭鼎泰豐近期在全球兩大市場呈現冰與火的表現，中國市場方面，鼎泰豐業務持續收縮，過去一段時間內關閉了十多家線下門市，日前還公告官方微信商城將於 11 月 30 日停止營業。然而，在美國市場卻勢如破竹，創下驚人業績。鉅亨網 ・ 22 小時前
Windows 10 電腦 10 月 14 日起結束支援！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包
CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。Yahoo Style HK ・ 56 分鐘前
日本喼神遭殺訂820萬元 商廈爛賬未脫困境
滙控擬斥千億私有化恒生，市場再次關注本地銀行商用物業貸款壞賬風險。港股近月爆升，市場原憧憬股市興旺後，商廈有望獲得「水源」關照。可惜近日有商廈市場有兩項消息，反映商廈市道及相關貸款似乎尚未能由危轉機。Yahoo 地產 ・ 20 小時前