澳航遭黑客竊資料 約 2 萬港人受影響 月內向私隱署交資料｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】澳洲航空公司（Qantas）日前表示，早前遭黑客竊取的 570 萬名顧客資料已被洩漏至網絡。私隱專員公署表示，據相關機構提交的資料，初步顯示事件導致約 2 萬名香港客戶的個人資料受影響，涉及姓名、性別、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、健康資料、飛行常客號碼、餐飲偏好及特殊援助請求。

私隱專員公署表示，於 7 月 9 日接獲澳洲航空的資料外洩事故通報，已根據既定程序就事故展開調查。根據相關機構提交的資料，初步顯示該事件導致約 2 萬名香港客戶的個人資料受影響。公署指澳航已通知受影響人士，並將於本月內向公署提交進一步資料。

私隱署接兩宗查詢

澳航指 570 萬客戶的個人資料外洩至暗網，私隱專員公署表示會進一步與機構跟進事故，了解受影響的香港客戶的個人資料有否被外洩至暗網，以及所涉及的人數和受影響的個人資料。公署就澳航資料外洩事故，接獲兩宗相關查詢，未有接獲投訴。

此外，社交媒體平台 Discord 於 10 月 3 日發布公告稱，其第三方客戶服務供應商遭遇駭客入侵，部分客戶的個人資料外洩。事件影響了部分曾與客服支援團隊或信任與安全團隊聯繫過的 Discord 用戶，涉及用戶姓名、用戶名稱、電郵地址、聯絡資料、支付資訊、信用卡後四位數字、交易歷史、IP 地址、聊天記錄，並包含全球約 7 萬名用戶用於證明年齡的身分證件照片。

私隱專員公署表示，未有接獲相關機構的資料外洩事故通報，但公署已主動聯絡機構展開循規審查，以了解事故涉及的香港用戶人數及受影響的個人資料詳情。就 Discord 資料外洩事故，公署接獲兩宗相關查詢，未有接獲投訴。