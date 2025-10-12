張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
澳航：大型網攻洩漏570萬個資 已遭散布網路
（法新社雪梨12日電） 澳洲航空公司（Qantas）今天表示，7月發生的大型網路攻擊事件，遭竊的570萬名顧客資料已被駭客公開洩漏到網路。
澳航7月表示，駭客攻擊一個客戶服務中心，並入侵由第三方所使用的電腦系統。
澳航今天在聲明中指出：「澳航是全球眾多遭網路犯罪洩露資料的公司之一。這間公司先前在7月初遇駭，客戶資料透過第三方平台遭竊。」
這間澳洲績優公司表示，駭客成功取得客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼和生日等敏感資訊的存取權限。
澳航今天表示這批資料已外洩至網路，現正與資安專家合作，調查外流資料的具體內容。
澳航也表示，已向公司總部所在地新南威爾斯最高法院（Supreme Court of New South Wales）取得法律禁制令，「以防任何人（包括第三方）存取、查看、發布、使用、傳輸或公布被盜資料」。
其他人也在看
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 21 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）Yahoo Tech HK ・ 1 天前
半價入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，史低 HK$1,560 免運購頂級格調耳機｜Amazon Prime Day 2025
Bang & Olufsen Beoplay EX 是丹麥奢華音響品牌推出的真無線降噪耳機，融合北歐設計美學與頂級聲學技術，一向是重視美感的音樂愛好者追求的佳品。現在趁著 Amazon 的 Prime Day 優惠，你只要花半價就能購入這款產品。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 13 小時前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日
「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
謝霆鋒重慶開騷引起「追星」之亂 「山寨版霆鋒」被狂追拍照終由保安護送離場
謝霆鋒現正忙於在內地舉行巡迴演唱會，他日前在重慶開騷期間，一度有歌迷誤將觀眾席的觀眾當作是謝霆鋒，該名「山寨版霆鋒」更需要在保安護送下離開。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
內地海關傳嚴查英偉達AI晶片進口
中國正加大對晶片進口限制的執行力度，英國《金融時報》引述消息報道，最近數星期內地海關部門加強檢查進口晶片，以確保內地企業遵循中國監管機構的指導方針，停止採購英偉達（Nvidia）專為中國市場提供的晶片。信報財經新聞 ・ 18 小時前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？
79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
議員指盲盒涉賭博應規管 市民反問：婚姻如賭博又應否禁？
有立法會議員指盲盒或涉賭博引熱議，網民反問「婚姻都係賭博？」心理學與行為經濟學研究揭示，從抽盲盒到選伴侶，人類在不確定中追求快感與安全感。Yahoo財經 ・ 7 小時前
美政府停擺第10天 白宮稱已啟動首輪大規模聯邦裁員行動
白宮預算主任沃特(Russell Vought)周五在社交媒體發文稱，美國政府停擺已進入第10天，並已開始實施聯邦裁員行動。 據白宮高級官員透露，已有數千名聯邦員工被裁，但具體規模尚不清楚。美國衛生與公共服務部及商務部的員工已受影響。 此次裁員是美國現代歷史上政府資金中斷期間首次出現的大規模正式解僱，與以往政府臨時停擺時以無薪休假形式處理不同。 部分民主黨眾議員批評裁員行為「不道德、不正當，而且可能違法」。法院將於10月16日就聯邦工會申請禁止裁員的請求舉行聽證。 此次政府停擺期間，超過三分之二的聯邦員工仍在工作，包括必要職位及有長期資金支持的崗位，其餘員工被迫停工，且大多數停工者無薪。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國政府關門第十天 特朗普政府首度啟動大規模裁員
綜合外媒報導，美國政府關門進入第 10 天，白宮周五 (10 日) 宣布啟動「大規模裁員」(Reduction in Force, RIF)，成為現代歷次停擺中首次越過無薪假 (Furlough)，直接解雇聯邦員工。白宮管理與預算局（OMB）局長伏特(Russell Vought) 在社群平台發文表示：「裁員已經開始。」官員證實，裁員規模龐大，雖然確切人數尚未公開，但已有數千名員工受到影響。鉅亨網 ・ 1 天前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Lloyds銀行：英國9個城市 供平過租
Lloyds Banking Group（LLOY.L）最新研究顯示，英國11個主要城市中有9個城市出現「供平過租」情況。以5%首期置業計算，部分城市按揭月供比租金低逾三成，其中以格拉斯哥節省最多，每月可慳約396鎊，反映低首期置業具成本優勢。Yahoo財經 ・ 1 天前
《美股》中美貿易關係突惡化 納指全日急跌逾3%、道指失近900點
特朗普稱無理由與習近平會面，並威脅加徵中國新關稅，中美貿易關係急轉彎。美股應聲急挫，納指跌勢最急，跌幅達3.6%，以近全日最低位收市，跌820點至22,204點。道指同樣以近全日最低位收市，急跌878點或1.9%，報45,479點；標普500指數下挫182點或2.7%，收報6,552點，創下4月以來最大跌幅。 受中美貿易關係惡化影響，科技股周五急跌，英偉達(NVDA.US)及特斯拉(TSLA.US)同跌約5%，而AMD(AMD.US)跌近8%。高通(QCOM.US)被內地反壟斷機構立案調查，股價跌逾7%。 強生(JNJ.US)據報洽談收購Protagonist Therapeutics(PTGX.US) 以取得免疫疾病藥物權益，後者股價逆市飆近30%。 業績股方面，Applied Digital(APLD.US)第一財季營收按年升84%，股價飆升16%。Levi Strauss & Co.(LEVI.US)業績指引遜預期，股價跌逾12%。 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國考慮對波音飛機零件實施出口管制 回應中國稀土限制
美國總統特朗普週五（10 日）表示，作為對中國稀土出口限制的回應，美國可能會對波音 (BA) 飛機零件實施出口管制。鉅亨網 ・ 21 小時前