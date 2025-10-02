靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
澳門跨境巴優惠｜半價入手永東巴士券！$90香港市區直達澳門上葡京酒店/威尼斯人酒店/星際酒店
想趁中秋假期或周末去澳門玩，除了可選擇搭船「過大海」外，還可選擇以陸路方式，搭跨境巴士直達澳門酒店！KKday推出永東巴士半價優惠，原價$180、折後$90，十分划算～澳門近月周末都有演唱會上演，吸引大批粉絲前往，車票、船飛都十分搶手，難得今期有優惠，就切勿錯過低價入手機會啦！
半價入手澳門跨境巴車票！香港市區直達澳門酒店
跨境巴士勝在香港上車點更多、偏佈九龍新界，只要在港珠澳大橋落車過關，一程車就可以送到各間人氣酒店！KKday現時推出永東巴士半價優惠，原價$180、折後$90，即可以「過大海」食買玩～提提大家，KKday預訂頁面上的出發日期非代表你的出發日期，只要訂購成功，自行到官網選擇出發日期及車次，在付款頁面優惠碼欄輸入認證電郵中的兌換號碼即可。
Yahoo購物專員睇過香港上車點，有鑽石山、觀塘APM、葵芳新都會廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城及荃灣如心廣場，班次算密，大概一個鐘就有一班車出發。至於澳門落車點就有3間酒店選擇，分別是澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門星際酒店，涵蓋澳門2個景點城區。
永東巴士｜香港來往澳門上葡京酒店/澳門威尼斯人酒店/澳門星際酒店｜港澳直通巴士
價錢：$90
（原價$180）
