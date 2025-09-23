澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店

樺加沙｜三號信號生效 下午 2:20 改發八號信號
澳門倫敦人酒店英倫氣息濃厚，奢華的套房設計令人好想一試，奈何房價太高，平日閒閒地都要$4,137.7起，難以按下「預訂」鍵。不過，今年6月澳門倫敦人推出新酒店：澳門倫敦人名滙，平日最平只要$1,020起就嘆到！酒店及房間設計沿用倫敦人酒店的英式貴族大宅般的高雅與奢華，房客可以在452平方呎酒店房內放鬆休息，浴室內用上Marriott獨家的Luxury備品：瑞典氣氛品牌Byredo。酒店配套完善，再加上地理位置方便，絕對是澳門新酒店中最佳選擇！
坐落澳門倫敦人酒店商場 匯聚國際名店、餐廳
澳門倫敦人名滙酒店與澳門倫敦人酒店商場相連，可以同樣在歐式商場大堂裡check-in，感受高貴經典英倫風。澳門倫敦人名滙酒店前身是澳門喜來登大酒店，以倫敦梅費爾區（Mayfair）為靈感翻新升級，再由知名的Peter Silling & Associates設計事務所擔綱設計，呈現英倫美學。由於澳門倫敦人名滙酒店就在澳門倫敦人購物中心上方，一落樓就有150間國際品牌名店、多間餐廳選擇，價錢不是特別昂貴，如趕時間、想快點醫肚，也是個不錯選擇。而酒店賭場空間大，夠闊落，燈光明亮，與舊式昏暗的賭場比較下，感覺舒服得多。
值得一住的高質新酒店
編輯送上試住報告：酒店盡顯歐式風格的設計、精心挑選的家具用品、舒適的床具，預算有限又想住高質素新酒店，這間澳門倫敦人名滙酒店的而且確是個好選擇。倫敦人名匯設有2,405間客房，單是最普通房型都已經有452平方呎，即使特大床有1.8米闊，房間空間感仍然十足！房內以現代家居裝飾和典雅宅邸氛圍為特色，主要用上海軍藍主色，再搭配白色、灰色及紅色絨椅，加上昏黃燈光，感覺舒適。至於浴室，用上女士最愛的白色大理石，滿滿的貴氣最啱影相打卡。由於澳門倫敦人名滙酒店屬Marriott集團，沐浴用品用上瑞典氣氛品牌Byredo，香氣當然是Marriott獨家限定款：LE CHEMIN，這款香氣混合了花香、果香、木調，三為一體的香調帶有淡淡香甜的清新草本香，香氣持久度高，翌日退房仍能散發出LE CHEMIN香氣。
澳門倫敦人名滙豪華精選酒店
9-11月最平房價：$1,020起，人均$510起
按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經booking.com預訂 按此經Tripadvisor預訂 按此經Marriott預訂
